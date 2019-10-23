喜餅市場衰退！大黑松小倆口拼轉型　結束老商圈門市轉戰觀光商圈

▲大黑松小倆口大餅，總店每日可賣出250-300個。（圖／大黑松小倆口提供）

記者黃士原／台北報導

受到結婚率變低及競爭者變多，許多喜餅業者都面臨經營挑戰，像是有20年歷史的大黑松小倆口士林店在經營策略調整之下，5月就結束營業，接下來品牌也將極力拓展烘焙與伴手禮市場，門市也將會從老商圈轉戰到觀光客較多的商圈。

根據內政部的統計資料，在民國100年還有超過16.5萬對新人結婚，但接下來逐年下降，到了107年降到13.5萬對。老字號喜餅業者除了面對於市場逐年縮小，近年許多小型麵包店也開始提供手工喜餅，這都很受到年輕群族的喜愛，所以喜餅業者也選擇轉型求生存，大黑松小倆口協理邱威樺表示，除了原本就受歡迎的傳統大餅，未來門市將提供更多的烘焙商品，像是香蒜麵包、蛋塔及泡芙等。

請繼續往下閱讀...

▲大黑松小倆口已結束營業的士林店。（圖／截自google地圖）

除了烘焙，邱威樺說，伴手禮市場也是未來重心，主打的就是大黑松小倆口的招牌牛軋糖及鳳凰酥。不過，邱威樺也提到，大黑松小倆口總店的大餅每天都賣出250至300個，很多人都是買來送給親朋友好友，也是另一種伴手禮。

目前大黑松小倆口全台門市還有10間，面對整體喜餅市場型態改變，未來門市進駐地點也將由老商圈轉戰觀光客較多的商圈，百貨商場也會評估進駐。

▲大黑松小倆口也開始強打蛋塔及泡芙等烘焙商品。

►偷偷分享少女秘密！