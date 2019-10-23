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IFPA DAY聚焦「保險科技」培訓年輕業務　劉先覺：善用數位工具作好行銷

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▲保險與理財規劃人員協會（IFPA）理事長劉先覺（右）與大會主席楊美娟合照。（圖／記者楊絡懸攝）

▲保險與理財規劃人員協會（IFPA）理事長劉先覺（右）與大會主席楊美娟合照。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

國際保險大會「2019 IFPA DAY」於22日至23日在台北國際會議中心舉行，本屆以「與時『聚』進，擁抱數位、開創未來」為題，邀請前金管會主委王儷玲對保險科技進展及趨勢做開場引言，並由台灣產、壽險界指標性管理階層一起探討保險業在客戶與前端業務線上數位轉型的規劃及發展。

大會主題今年特點聚焦在「保險科技」的浪潮下，對於業務人員「數位行銷」能力的培養與提升。「好險網」在社團法人中華保險與理財規劃人員協會（IFPA）邀請，對業務同仁進行許多保險相關議題的問卷調查，發現社群經營、線上與線下O2O營銷模式（Online To Offline）虛實整合，有助於徵員、培訓年輕業務夥伴。

▲2019 IFPA DAY開場太鼓表演。（圖／IFPA提供）

▲2019 IFPA DAY開場太鼓表演。（圖／IFPA提供）

與會的貴賓分別為台灣人壽總經理莊中慶、明台產險總經理陳嘉文、國泰人壽副總林佩靜，分享對保險科技的展望、對業務夥伴的衝擊、應如何應變等。此次盛會更邀請來自新加坡、中國、馬來西亞、香港及台灣等國際級的講師，也有醫界、媒體及保險實務的前輩們針對各自的主題進行分享。

而在「IFPA高手論壇」由代表台灣的蕭輔民、陳玉婷、劉約崙、謝欣妤等進行保險實務經驗現身說法與討論；來自香港的陳遠亮、新加坡馮安強、葉舜仁、馬來西亞的陳嘉虎等講師也都是箇中翹楚，從他們的分享，讓與會的保險業務夥伴終生受用無窮。

IFPA協會理事長、「好險網」董事長劉先覺於3年前提出「保險業務專家」Agent 4.0的主張之後，透過協會及「好險網」持續推動Agent 4.0的培訓計畫，撰寫多篇保險科技相關文章、演講數十場，面對及鼓勵數萬位國內、外的保險業務人員共同提昇Agent4.0應具備的能力與特質，也受邀擔任國際評審，選拔亞太區傑出保險業務人員、從數位行銷的技巧到保險專業課程FChFP的大力推廣。

▲保險與理財規劃人員協會（IFPA）理事長劉先覺。（圖／記者楊絡懸攝）

▲保險與理財規劃人員協會（IFPA）理事長劉先覺。（圖／記者楊絡懸攝）

劉先覺表示，數位經濟時代未來將面臨一些挑戰，藉由大會分享善用數位工具作好行銷、更有效率服務客戶，同時希望講師們可以針對年輕人的市場分享「如何行銷和增員」，「這一點非常重要，千禧世代（Millennials）、23歲至38歲之間，是全世界最大的勞動人口，也是保險最主要的市場，就該學習如何去掌握。」

在劉先覺擔任IFPA協會理事長期間，積極整合協會資源，和科技新時代Agent 4.0須具備的4大重點接軌：一、全方位與多元化的保險理財專業。二、善用新型態科技工具。三、線上線下O2O兼顧的服務。四、永遠不變的愛與關懷。促進亞太理財服務協會（APFinSA）國際性組織11個會員國的國際保險產官學菁英經由各項研討及課程帶動交流、學習和成長，並協助保險業務夥伴代表台灣爭取亞太區APFinSA Awards的殊榮。

2019年盛大舉行的IFPA Day以「與時『聚』進，擁抱數位、開創未來」為題，為在場近2000位業務夥伴帶來多元化保險理財的專業訊息，用經驗傳承與分享各項數位科技趨勢的實際應用，啟發並豐富了所有與會者，也呼應IFPA協會的創立宗旨——提供保險從業人員一個無私、分享、學習及交流的平台，在瞬息萬變的職場上，順應萬變。

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