「小貨車阿公」高雄→台中深夜趴方向盤休息　他送熱開水…暖心問候萬人讚

▲阿公趴在方向盤休息，讓原PO看了很不捨。（圖／翻攝「爆廢公社」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男子上班休息時，發現一輛小貨車停在路邊，車內有一名阿公趴在方向盤休息，他猜想可能是因為工作的關係，端了一杯熱開水上前關心。許多網友看完男子和阿公聊天的對話，大讚男子太暖，「做商場裝修真的很辛苦，只要師傅進場，我一定整晚陪同。」

男子22日深夜在「爆廢公社」臉書社團發文，還原和講台語的阿公對話：

請繼續往下閱讀...

原PO：大哥有什麼要幫忙的嗎？

阿公：沒有沒有，有影響到你們嗎？

原PO：沒有啦，這杯熱開水給你喝，天氣冷了，多注意保暖。

阿公：謝謝啦！我從高雄上來的，在等（晚間）11：30進去百貨公司施工。

原PO：好，大哥你辛苦了，還是你要睡一下，等等11：30我出來叫你。

阿公：不用啦，我等等要過去排隊了，謝謝你！

▼原PO送上熱開水讓阿公暖暖身。（圖／達志／示意照）

原PO說，「看著阿公真的覺得很辛苦，一個人從高雄開來台中施工。變天了，希望各位能把身體顧好別感冒了。」

該則發文短短半天就獲得超過1.2萬人按讚，許多網友留言，「謝謝你的行動力，為這個世界增添了光明面」、「好暖，也好心疼那個阿公，辛苦了」、「樓主真的很暖心，做百貨公司的工作要配合時間，工班很累人。」

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密