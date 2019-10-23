分居夫帶女友泡溫泉「我們只到牽手程度」　正宮求償100萬

記者黃翊婷／綜合報導

高雄王姓女子不滿黃姓丈夫與自己分居之後，竟然在婚姻關係持續下對外宣稱單身，並和蘇姓女子交往，兩人不僅一同出遊，甚至還進入摩鐵長達2小時，因此氣得提告求償100萬元的慰撫金。不過，高雄地院法官認為，王女並沒有直接證據可以證明黃、蘇兩人有過性關係，最後僅判丈夫須賠償妻子20萬元。

▲黃男承認曾和蘇女一起牽手逛街。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

王女在判決書中主張，自己是在2014年8月間和丈夫結婚，沒想到2017年10月間對方開車載蘇女前往台東度假，兩人在溫泉旅館投宿一晚，隔天晚上回到高雄，卻又去摩鐵休息長達2小時；同年11月丈夫還牽著蘇女去逛街，2018年2月乾脆直接約在住處幽會，讓她承受莫大的精神痛苦，因此決定對兩人分別求償50萬元，總計100萬元的精神慰撫金。

而受到指控的黃男反駁，他與妻子早在2017年8月間就因為感情破裂分居，妻子回娘家居住，他則搬到高雄生活，「我想說我的婚姻已經破裂，所以對外改稱單身，並嘗試追求蘇女，我們的確有一起出遊、過夜、逛街，但最多就到牽手的程度，沒有親吻、擁抱或是性行為等親密關係」。

▲黃男和蘇女同遊、泡溫泉。（示意圖／取自免費圖庫pizabay，與本案無關）

高雄地院法官認為，王女主張丈夫帶著蘇女進入摩鐵休息2小時，雖然有黃男駕駛的車輛照片為證，卻沒有拍到兩人一同進入房間的畫面，頂多只能證實男方有在那個時間點前往摩鐵，難以認定蘇女也有同行。

法官接著表示，黃男對外宣稱單身，並主動追求蘇女，兩人曾有多次牽手、依偎、相摟的親暱舉動，他也在電話中坦承曾與蘇女同床共眠，還在共處一室的狀態下泡溫泉，顯然已經侵害到妻子的配偶權，考量到雙方的婚姻關係不合、身分、地位以及經濟狀況，最後僅判丈夫須賠償妻子20萬元。