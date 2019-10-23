包租公吝換熱水器害2命　還辯房客未反應遭打臉判刑1年

▲台北市歐姓房東因為吝惜更換熱水器，造成房客2人死亡，二審判刑1年。此為示意圖。（示意圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市歐姓房東將林森北路的套房出租給吳姓女子多年，吳女曾向房東反應，要求換裝有強制排氣功能的熱水器，但房東為了省1萬多元的換裝費，拒絕換裝。結果吳女與王姓男友去年2月間洗澡時，因吸入過多一氧化碳而中毒身亡。高等法院審理後，23日依照「業務過失致人於死罪」，將房東判刑1年。可上訴。

判決指出，擁有3處房屋的歐姓房東，自2011年9月起就將林森北路住商大樓內的套房出租給吳女使用。不過吳女的家屬在去年初因為遍尋不著吳女，報警處理後，警方在套房內發現吳女與王姓男友的屍體。當時王男倒在臥室，吳女則是裸身倒在浴室，2人身上無傷；由於屋內一氧化碳濃度高達380ppm，檢警研判是熱水器燃燒不完全產生大量一氧化碳，加上陽台加裝鋁窗影響空氣流通，2人吸入過多一氧化碳中毒窒息死亡。

檢方傳喚歐姓房東，查出2016年3月至8月間，吳女曾向房東要求換裝具有強制排氣功能的熱水器，但房東竟吝惜1萬多元的裝設費用，悍然拒絕，最後導致2條人命因一氧化碳中毒死亡。檢方因此對房東提起公訴，並痛批歐姓房東吝惜錢財，枉顧房客生命安全，且因其疏失造成2人死亡，偵查時還飾詞狡辯，犯罪態度極其惡劣，建請法院量處有期徒刑1年2月以上之刑，並不得宣告緩刑，以示懲儆。

一審將房東判刑1年，案經上訴，高等法院審理時房東否認犯罪，還辯稱當時從未接獲吳女反應，要求更換熱水器。但高院傳喚曾經住過吳女套房的友人作證，證人表示，吳女房間的熱水器曾在2016年3月間壞掉，當時吳女找了工人前來修理，工人表明要加裝強制排氣的熱水器，否則會很危險。吳女當時就向友人表示，她冬天洗澡經常洗到昏倒，所以當著友人的面，直接打電話給房東，並報價要求更換熱水器。但房東最後不願支付1萬多元的更換費用，拒絕更換，最後才會發生這起慘案。

高院因此認定吳女曾經向房東要求更換熱水器，另外高院也根據消防法規，認定房東違反相關法令，確實成立「業務過失致人於死罪」。考量他犯後不知悔悟，猶飾詞狡辯，且未賠償被害人，因此仍將他判刑1年。可上訴。