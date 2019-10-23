特斯拉自駕撞警車「網起底曾邊睡邊開」　檢：查無危險駕駛

記者陳凱力／新竹報導

林姓男子2018年12月晚間駕駛特斯拉電動車（TESLA Model S 100D），並開啟自動駕駛輔助系統（AutoPilot）行駛國道三號北向99.6公里處，疑似精神不濟，未注意前方正處理交通事故執勤員警所設的警戒管制區，未減速直接衝撞，導致2台警車發生連環追撞車禍，造成巡邏車後方保險桿破損，被警方依公共危險罪嫌送辦；新竹地檢署偵查終結，認為林男雖違反交通規則，但開車無蛇行、明顯逼車或其他危險行為，做出不起訴處分。

▲林男駕駛特斯拉電動車，竟誤衝入管制區域，造成2輛警車發生連環車禍。（圖／記者陳凱力翻攝）



林男於2018年12月11日晚間10時許，駕駛特斯拉電動車行經國道3號寶山路段，竟誤衝入處理交通事故的管制區域，造成2輛警車發生連環車禍。警車的保險桿雖受損，但所幸當時值勤員警及時閃避，並未造成人員傷亡。

事故發生後，林男還被網友PO影片指證「曾邊開車邊睡覺」，卻遭他強力否認，林男表示，網路流傳的開車睡覺影片，並非他本人，是他將車子借朋友開，朋友因單眼皮眼睛比較小，又將椅背調的比較斜，才讓人誤會開車時睡覺。

林男同時也向檢警否認11日晚間是因邊開車邊睡覺造成車禍，他辯稱是當時天色昏暗，視線不良，一上高速公路就開啟自駕系統，曾在自駕期間感到有輪胎壓到東西的聲音，後來就直接撞上去。

▲同台特斯拉遭網友起底，過去也曾邊開邊睡，但車主表示，當時借朋友開，只是他眼睛小所以被誤會。（圖／翻攝網路）

檢察官根據國道警察提供的資料發現，林男在事發當時並未煞車減速，因此認定林男的確是疏於注意，才追撞警車。不過由於林男除了未及時減速之外，並無明顯逼車、急停、左右搖擺、蛇行或其他危險駕駛行為，神智清醒也無酒駕，因此只能說林男有違反交通法規，卻以認定有危險駕駛之行為。

林男的辯護律師則說，車禍發生後，已於2019年1月24日發函向台灣特斯拉汽車有限公司調閱肇事車輛送廠維修的相關單據，以及當天晚上的行車紀錄，包含車速、有無開啟自動輔助駕駛、有無踩踏煞車等資料，並要求說明自動輔助系統（AutoPilot）開啟後，若遇有高速公路因交管而靜止的警用車輛及交通錐時，是否會作動煞車及採取其他措施等，但至今未收到任何回覆（過程中曾電話催促進度2次），因此無從確認這起車禍發生與特斯拉自動輔助駕駛系統制動機制有關聯。

至被林男毀損警用巡邏車輛部分，因涉及刑法第138條「故意毀損公務員職務上掌管物品罪嫌」部分，檢方認為，因該罪不處罰過失犯，加上沒有其他證據足以認定林有任何犯行，認定林犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

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