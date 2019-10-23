簽500萬本票求原諒...她忍不住又「赤裸交纏」人夫！不倫戀拉扯4年　正宮崩潰

▲她4年前才被抓包介入家庭，簽下500萬元本票求原諒，沒想到又故態復萌。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

台北一名蕭姓女子2014年與李姓人夫發生婚外情，東窗事發後被正宮告上法院，她簽下500萬元本票，並保證絕不會再犯，沒想到4年後，卻再度被抓包與人夫在租屋處裸體擁抱，進而發生性行為。台北地方法院審理後，判蕭女須賠償正宮100萬元。可上訴。

正宮主張，與丈夫在1999年11月結婚，育有2名女兒，家庭生活尚稱圓滿，沒想到蕭女明知丈夫是有婦之夫，竟仍在2018年8、9月間與丈夫一同出國遊玩，10月底又在租屋處與與丈夫互相裸體擁抱，進而發生性行為，讓她精神感到極度痛苦，沒有打算要和解，決定向蕭女提告求償精神撫慰金120萬元。

蕭女坦承有與人夫激情交纏，但120萬元的金額實在太高，她參考其他法院的判決，認為一次性行為的賠償金應為30萬元，且造成正宮損害的行為，人夫也有分，賠償金應一人一半，求償金額應為15萬元。

但台北地方法院查出，蕭女與人夫2014年也曾發生婚外情，當時她為了讓正宮撤告，簽下500萬本票，並保證日後絕對不會再發生類似事件，且絕不與人夫有任何形式的往來，沒想到她4年後卻違背承諾，破壞他人家庭幸福。法官最後判蕭女應賠償正宮100萬元，至於人夫則與正宮達成和解免賠。全案仍可上訴。

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