搶攻叫車商機！「LINE TAXI 叫車平台」正式上線　攜手TaxiGO一鍵叫計程車

▲「LINE TAXI 叫車平台」正式上線。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今（23）日宣布與LINE Protostar新星計畫所育成的新創團隊TaxiGO合作，宣布「LINE TAXI 叫車平台」正式上線，用戶不用額外下載應用程式，只要是LINE主頁中的「服務」點選「LINE TAXI」，或是加入LINE TAXI官方帳號，即可在叫車、抵達提醒、對話司機、下車支付都一鍵完成。

▲LINE台灣董事總經理陳立人。（圖／記者湯興漢攝）

LINE台灣董事總經理陳立人表示，「LINE TAXI叫車平台」是合法合規的線上叫車服務，同時也是一個連結車隊與消費者之間的開放平台，LINE自身並未營運計程車隊，而是與TaxiGo合作，但是未來也歡迎更多台灣計程車加入「LINE TAXI叫車平台」。

陳立人表示，「TaxiGo叫車平台」升級改版，正式更名為「LINE TAXI叫車平台」，由LINE與TaxiGo團隊共同運營，而線下的「TaxiGo車隊」與司機夥伴，則持續由TaxiGo團隊運營，並作為「LINE TAXI叫車平台」第一家合作的車隊。

▲TAXI GO執行長陳泰成。（圖／記者湯興漢攝）

TaxiGo是原生台灣的新創團隊，主打以LINE聊天機器人叫車，提供準確即時、安全舒適的叫車服務，由兩位共同創辦人，現為TaxiGo執行長陳泰成，與TaxiGo技術長黃佩恩在2017年創立，並加入「LINE新星計畫」接受育成輔導。

TaxiGo執行長陳泰成表示，除了線上叫車平台，TaxiGo也同時建立實體車隊，並從2016年LINE推出Messaging API，團隊便開始用LINE聊天機器人與LINE官方帳號，取代應用程式來發展叫車服務，現在TaxiGo加入LINE的生態系，攜手提供叫車服務，讓團隊大為振奮。

同時，LINE宣布從即日起至2019年11月8日歡慶上線期間，加入LINE TAXI官方帳號並註冊成功，即可享首乘優惠100元，並在完成第一趟搭車後，還能獲得30元乘車券於下一趟行程使用，而且邀請新朋友乘車還可獲得50元乘車券，使用LINE Pay支付車資，每趟再享LINE POINTS回饋10點。

▲「LINE TAXI 叫車平台」正式上線。（圖／記者湯興漢攝）