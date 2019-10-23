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爸媽開車到台中訪友！女兒突開車門跳下　狂奔數百公尺「逆向上匝道」

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▲▼女子逆向跑上中投公路匝道，警員騎機車上前。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲女子逆向跑上中投公路匝道，警員鳴笛騎機車上前保護。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

一名女子小潔（化名）21日搭乘父母的車到台中時，竟突然自開車門，直接衝上中投公路五福匝道處，一路逆向往上狂奔。後方車輛見路上竟然有人，嚇得急按喇叭閃躲並報警。所幸警方在3分鐘內抵達，將小潔平安帶回平面道路並送醫，解除危機。

10月21日下午1點許，開車民眾行經中投公路南下五福匝道口時，發現有一名女子竟然在匝道上逆向遊走，造成在場車輛閃躲急煞，十分危險，立刻報警。

霧峰警分局四德派出所獲報後，正在巡邏的警員鄭博文立刻鳴笛騎車在3分鐘內抵達現場。他發現有名女子在匝道上奔跑，立刻騎警車上匝道並頻按喇叭，警示下匝道車輛不要撞上女子，同時追上女子後，將機車放在路邊，將她帶下匝道。

據了解，稍早父母親開車帶她從彰化要到台中拜訪朋友，行經中投西路時，女子竟自己突然衝下車狂奔數百公尺後，一路逆向跑上匝道。家屬見當時車流量大，趕緊報警請求協助。

對於員警能平安將女子平安救下，家屬十分感謝，現場也由警方協助通報119，由救護車將女子送醫檢查。

警方表示，民眾開車帶著幼童或精神狀況不佳的親友時，務必多注意言行，同時要鎖上車門兒童安全鎖，以免遭任意開啟車門，造成意外。

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