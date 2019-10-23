紐西蘭天空城連燒17小時　2021年亞太經合會移地舉行

▲天空城會議中心面積足以容納4座橄欖球場。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

紐西蘭國內最大城市奧克蘭（Auckland）22日發生一起大火，一座施工中的天空城會議中心（Skycity Convention Centre）竄起濃濃的黑煙散布至市區各處，超過100名消防員通宵合力撲滅火勢，所幸現場無人傷亡，起火原因有待調查。奧克蘭許多交通幹道目前已經封閉，當局特別提醒，由於大火產生的濃煙容易產生呼吸道的傷害，要特別注意。

該建築由弗萊徹建築有限公司（FBU.NZ）承包，總價值為7.03億新西蘭元（約台幣130億元），是紐西蘭目前規模最大的建案，原本預計2020年8月完工。由於紐西蘭這2天是有雨的天氣，火勢更難以控制，在撲滅後現場還留有25輛消防車隨時待命，就怕再出意外。

▲天空塔（Sky Tower）也躲不過濃煙的魔爪。（圖／路透）

總理Jacinda Ardern計畫禮拜三晚間前往探訪，奧克蘭市長菲爾·高夫（Phil Goff）也表示，該中心原本預計舉辦2021年亞太經濟合作組織（Apec）會議的活動，現在可能來不及準備了，會與相關單位討論另尋地點讓Apec能如期舉行。另外，英國橄欖球聯盟的獅子隊住附近的飯店，預計周六出賽，如今計畫也被打亂。發生火災後，天空城集團股價在紐西蘭交易所下跌了4％至3.82新西蘭元（約台幣74.84元），是4個月以來新低。