中美之間需加深信任　韓學者預測：未來兩國可能脫鉤

▲美國國防部副助理部長施燦德。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第九屆「北京香山論壇」昨（22日）閉幕，相較過去規格，美國這次特地拉高層級，派出美國國防部副助理部長施燦德帶隊。談到當今中美競合關係，施燦德表示，「未來歡迎美國跟中國大陸競爭，但不代表對抗。」同一場會議上，韓國亞洲大學政治學系教授金星圭預測，「中美未來可能脫鉤」，希望兩個大國之間能解決糾紛，在亞太地區建立安全機制。

施燦德出席第九屆北京香山論壇分論壇「亞太安全架構」時表示，美國一直支持自由的印太地區，中美之間的競爭不存在對抗，美國也不想任何國家在中國大陸與美國之間進行選擇。施燦德說，「美國的印太政策是開放的、歡迎所有國家加入，只要這些國家願意接受這樣的原則─推動全球的繁榮，這些原則包括尊重主權和獨立，和平解決爭端，遵守國際規則規範，包括飛越和航行的自由，推動自由公平貿易和投資，這不是美國的原則，是各個地區和全世界共享的原則。」

▲韓國亞洲大學政治系教授金興圭。（圖／記者任以芳攝）

同一場會議上，韓國亞洲大學政治系教授金興圭大膽預測，未來中美之間有三種可能，「第一是中美之間的脫鉤，這個會影響到所有的人，第二個就是美國和中國大陸相互依賴續熱。第三個可能會出現戰爭。」金興圭強調，脫鉤情況最可能發生，第二個情況也有可能，大概要花25、30年的時間可能會出現。希望中美之盡可能解決糾，給亞太區域有一個安全機制。

金興圭同時提到美中貿易戰，他相信未來一定能解決，中美可能無法回到過去的那種關係，彼此缺乏信任，還有國防戰略競爭會繼續存在，未來朝鮮半島的問題將會是最大競爭的焦點。

▲越南國防戰略研究院國關所前所長武文抗。（圖／記者任以芳攝）

針對中美彼此信任度，越南國防戰略研究院國關所前所長武文抗也提出看法，「各國信任很重要，這個（亞太）地區的信任存在問題，各國信任度很低，可以看到信任被侵蝕掉，對於地區安全架構有威脅性。」武文抗特別點出中美現存矛盾，大國相互不信任，成為東盟關注和隱憂。

施燦德也特地回應金興圭預測，「有人說美國根本的做法，就是要中美兩國分裂，這並不是美國事實上的政策，我們也沒想讓中美兩國分治，或是脫鉤。」施燦德連「兩次」強調中美不會脫鉤。

他強調，對新興國家的崛起，美國不會與其對抗，這也是美國在亞洲的基調和原則。未來的重點，鞏固中美雙邊溝通，加深理解信任，化解危機。