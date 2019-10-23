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到巷口也騎車！他好奇台人不愛走路「玩日本卻走到破皮」　網曝殘酷4關鍵

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▲▼大阪心齋橋，旅客，赴日旅客人潮，大阪街頭（圖／記者蔡玟君攝）。

▲一般台灣旅客們到日本自由行，主要選擇搭電車+走路。圖為大阪心齋橋。（圖／記者蔡玟君攝）。

記者張嘉晏／綜合報導

一名奧地利正妹日前在節目上好奇「台灣人不愛走路」的原因，掀起兩派論戰。近日又有一名網友表示，台灣人明明不愛走路，但到日本旅遊卻是整天都在走，好奇箇中原因為何，而網友們對此也提出幾點「殘酷關鍵」。

有網友日前在PTT八卦版上發文，根據他的觀察，他認為台灣人應該是「最不喜歡走路」的民族之一，不僅到巷口買東西就要騎車、開車，還有一票人希望公車站就設在自己家門口，懶得找車位進而隨意違停，都是台灣的日常景象。

請繼續往下閱讀...

然而原PO好奇，這麼不愛走路的台人，為什麼到日本旅遊，就變得很愛走路，「車站很遠也一堆人走得心甘情願，如果在台灣早就直接騎車了，為啥會這樣呢？」

▲▼機車待轉區,兩段式左轉,機車族,通勤,機車騎士,交通,空氣污染,空汙,pm2.5,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）

▲機車移動方便。（示意圖／記者李毓康攝）

對此，鄉民們道出4點殘酷關鍵，其一就是「在當地沒車」，「逼不得已啊，走到腳破皮，哪有辦法」、「有機車我當然就騎啊」、「不是愛走路，而是不得不走路吧」。再來還有人提到，由於日本交通費不便宜，電車地鐵票價都偏貴，更不用說計程車了，如果口袋不夠深根本不能隨心所欲爽坐車，只好選擇走路。

鄉民認為第三點則是和「路況有關」，諷刺台灣的路基本上是「反行人設計」，且違規佔用人行道的情況也很嚴重，走起來很不舒服，「騎樓高低差、攤販、機車，走個路像玩瑪莉兄弟」、「騎樓走一走被一堆雜物擋住，還要繞去馬路」、「日本道路規劃好很多」、「日本走路是在養生，鬼島走路會減壽」。

▲▼騎樓 通道 占用 堆放雜物。（圖／記者屠惠剛攝）

▲在騎樓堆放雜物是常見的景象。（圖／記者屠惠剛攝）

最後網友指出，其實氣候也是影響的因素之一，因為台灣氣候溼熱，走沒幾步路就會大爆汗，濕濕黏黏的極不舒服；但日本氣候偏乾燥，即使走久了也不太會不舒服，「台灣夏天你走走看」、「日本不太會流很多汗」、「冬天溼冷走路是酷刑」。

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