蘇貞昌斥港府「不理不睬到態度丕變」：不管怎麼變都有因應！





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

陸委會22日下午致函港府，表示將派檢警赴港，帶回港女命案兇嫌陳同佳與相關事證。香港特區政府23日凌晨卻稱，台灣政府希望派員來港，將出獄後的陳同佳押解到台灣，認為這等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，不能接受。行政院長蘇貞昌23日受訪時批評，港府從一開始的不理不睬，到後來態度丕變，不過，不管港府怎麼變，台灣都有因應。

蘇貞昌表示，關於陳同佳案，台灣政府絕不縱容重犯逍遙法外，一直主張應該趕快辦。面對香港人殺香港人、重犯人在香港，香港政府從可及性和便利性上，應該好好辦。他強調，台灣從沒有放棄管轄權，一直向港府要求司法互助，過去港府不理不睬，現在更把人放出來，讓重犯趴趴走很不好。

蘇貞昌說，面對港府要把人放出來，台灣希望香港讓我們派警察過去把重犯押回來，不過香港又拒絕，「現在我們認為，香港不辦台灣辦，所以只要一入國門，我們一定抓起來，在國境把他（陳同佳）逮捕歸案。」

蘇貞昌強調，台灣政府處理事情態度始終如一，面對任何情況都有因應，「我們是認為，香港人殺香港人，重犯人在香港，被害者家屬也在香港，香港應該辦，我們沒有放棄司法管轄權，要求司法互助，我們來辦，但港府起先不理不睬，事後態度丕變，不論怎麼變，我們都有因應。」

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