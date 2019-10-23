假姪子誘騙加Line再借錢　桃園男急匯7萬「不斷看手機」行員報警

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▲警方向蔡男細心說明歹徒以通訊網路詐騙。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區54歲蔡姓男子，日前接獲詐騙電話謊稱是其姪子，先誘騙至Line後，以經營網路拍賣需要現金週轉，蔡男不疑有他，帶著7萬元現金前往郵局準備匯款，所幸機警的行員發覺蔡男不斷盯著手機息訊，直覺有異立即通報警方一同前來勸說，並撥打姪子原本手機確認，才開心直呼：「省下了一大筆錢」。

▲蔡男感謝行員和女警幫他保住血汗錢。（圖／大園警分局提供）

大園警分局草漯派出所所長林鼎森表示，該詐騙集團先以電話與蔡男聯繫，假冒是其姪子向蔡男寒暄問候，並表示最近剛換手機門號，要求蔡男加入他新的LINE帳號。犯嫌待蔡男卸下心防後，便向他謊稱因要經營網拍事業，需要7萬元現金週轉急用。

蔡男聽電話裡的聲音及語氣確實與其姪子相似，一時不察信以為真，於是帶著現金前往郵局匯款，但蔡男在辦理匯款手續時，一直看著手機訊息，櫃台行員查覺有異向蔡男詢問，在得知他的匯款用途後，認為蔡男可能遭到詐騙，便立刻向草漯派出所通報。

警員許滋芳、劉國慶獲報到場瞭解案情，向蔡男細心解釋，並請蔡男撥打姪子原本的手機號碼確認，電話接通後蔡男才驚覺自己遭到詐騙，頻頻向員警及行員道謝，並開心直呼：「省下了一大筆錢」

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