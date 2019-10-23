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陳同佳今搭機來台消息瘋傳　旅客恐慌「跟兇手同班機」罵爆機場櫃台

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▲陳同佳。（圖／翻攝AP）

▲港女箱屍命案兇嫌陳同佳上午9點刑滿出獄。（圖／翻攝美聯社直播）

記者賴文萱／台北報導

港女箱屍命案兇嫌陳同佳今（23日）刑滿出獄，是否會搭機來台投案備受各界關注，更有消息傳出陳今日就會來台，但詳細的班機資訊有待查證。不過，在搭機消息尚未明朗之前，已先造成民眾恐慌，據了解，今日陸續有旅客打電話到港台航線機場櫃台臭罵、投訴，就是擔心跟兇手搭到同班機。

▲▼陳同佳出獄。（圖／翻攝美聯社直播）

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▲▼陳同佳出獄後，上午鞠躬向被害者家屬道歉，並發表簡短聲明表示，對於近日造成的一切紛擾感到抱歉，希望能到台灣服刑。（圖／翻攝美聯社直播）

▲▼陳同佳出獄。（圖／翻攝美聯社直播）

22日深夜有媒體報導，在23日入境班機的旅客名單中，驚見與陳同佳同名的旅客；外界也有傳聞陳嫌的確會在23日來台，只是航班尚未確定。該事件尚未明朗，但已經先引起旅客恐慌，今日港台航線機場櫃檯接獲不少投訴電話，據消息來源轉述，「旅客或旅客家人主要問會不會跟兇手搭到同班機、也有人要航空公司應該告知或拒絕」。

另外，也有旅客抱怨香港沒有警力戒護，幹譙香港不負責任，臭罵電話不斷。對此，各航空公司僅低調表示，班機旅客資料不便透露。

▲▼桃園機場,二航廈,出國,出境,旅遊,機場櫃台,廈門航空,兩岸直航,航空票價。（圖／記者姜國輝攝）

▲旅客擔心「跟兇手同班機」，抱怨電話湧進台港線機場櫃台。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

內政部長徐國勇23日在立法院受訪時則重申，「他（陳同佳）可以來，只是要臨櫃去申請簽證」，沒有拒絕他入境，而是「註記」，如果沒有掌握殺人犯搭機狀況，搭哪一班飛機來都不知道，「會不會有飛安的危險？如果坐飛機發現旁邊是殺人犯，你的感受是什麼？且電子簽證屬於觀光用的，他不是觀光客，怎麼能用自由簽證呢？」

▲▼徐國勇接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

▲徐國勇上午表示，陳同佳可以來，只是要臨櫃去申請簽證。（圖／記者徐斌慎攝）

移民署方面已設下兩大關卡，禁止陳同佳的ID進行註記，也不准各大航空公司發給他登機證；假如人還是真的飛來台灣，機場空橋也會有航警戒備，一旦發現陳嫌蹤影，會立即要求他留在飛機上，並原機遣返。

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