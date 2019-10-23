影／蔡英文：國土主權寸步不讓　和平不是靠妥協、更不是卑躬屈膝

▲總統蔡英文首次赴金門出席「古寧頭戰役紀念70週年」。（圖／記者陶本和攝，下同）



記者陶本和／金門報導

近日「陳同佳案」牽涉濃厚政治議題，且涉及國家主權爭議。總統蔡英文上任以來，首度於23日參與「古寧頭戰役」70周年。她在致詞時提到先烈前輩所堅持的信念，「國土主權、寸步不讓、民主自由、堅守不退」；並強調從古寧頭戰役，提醒了大家，和平從來不是靠妥協退讓，更不是卑躬屈膝，而是要靠最堅實的國防，以及團結的意志，讓世界上的人知道守護主權的決心。

蔡英文表示，她要以中華民國總統，三軍統帥的身分，代表國人，向在這場戰役中犧牲的先烈，以及現場的英雄前輩，致上最崇高的敬意，感謝大家的奉獻。





蔡英文說，回顧古寧頭戰役，所有駐守的國軍官兵，以及金門鄉親們的團結一心，浴血奮戰，贏得這一場關鍵的戰役，令來犯的共軍，看見我們誓死捍衛國家的決心，如果沒有大家當時戍守金門，就沒有今天台灣的民主、自由與繁榮。



蔡英文強調，古寧頭戰役也提醒了大家，和平從來就不是靠妥協退讓，更不是卑躬屈膝，而是要靠最堅實的國防，以及團結的意志，讓世界上的人知道，我們守護主權的決心。

蔡英文指出，自她上任以來，就秉持這樣的目標，積極推動國防自主，雖然這一路走來，面對許多挑戰，但都一一克服，經過這三年多來的努力，不論是國機國造、國艦國造，都有許多成果正在展現。



她進一步說，台灣政府建立了國軍長久留用的制度，讓國軍弟兄姊妹，沒有後顧之憂，我們推動個裝汰換，讓單兵戰力更強，更安全，「這些努力，不僅要讓國人看見，我們是一支能夠守護國家的鋼鐵勁旅，也讓國軍弟兄姊妹知道，各位捍衛國家，我和所有的國人，都會是國軍最強的後盾。」



蔡英文說，她相信只要持續努力，未來國軍的戰力會更堅強，有了精實的國防力量當後盾，就能讓世界看見我們守護台灣的民主、自由，捍衛主權的決心，同時也能成為區域和平的守護者。



最後，蔡英文說，過去先烈前輩所堅持的信念，也是她所堅持的目標，「國土主權、寸步不讓、民主自由、堅守不退」，「不論前方有任何的險阻，我一定會團結國人，克服所有的難關。」

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