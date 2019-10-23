　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

與中國脫鉤就是與未來脫鉤！　華春瑩：希望美方敞開大門

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中美關係,貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美關係示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

針對美國國防部副助理部長施燦德日前表示，美方並未尋求與中國「脫鈎」。大陸外交部發言人華春瑩22日表示，中美兩國經濟規模龐大、相互依存深厚，彼此「脫鉤」或者「關門」，既不理智，也不現實，「我們相信對於這個道理，美方是清楚的。」

華春瑩當天主持例行記者會時，有人提到，施燦德在出席北京香山論壇時表示，美國未尋求與中國「脫鉤」，也未要求任何國家選邊站隊，正試圖做的事是對中美關係進行校正和再平衡的說法。

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

華春瑩回應，與中國「脫鉤」就是與機遇脫鉤，與未來脫鉤，開放融合才是正確方向，中國正在不斷擴大對包括美國在內所有國家開放，同時也希望美國對中國敞開大門，減少各種不合理的限制，這符合中美雙方的利益，也符合世界的期待。

《路透社》21日報導，施燦德表示，中美兩國希望加強穩定性並深化彼此關係，以強化避免危機的能力，「那恰恰與分道揚鑣相反。並不是要分開。實際上是以某種方式深化那些關係。」

▲美國國防部副助理部長施燦德。（圖／記者任以芳攝）

▲美國國防部副助理部長施燦德。（圖／記者任以芳攝）

同樣出席北京香山論壇的中國現代國際關係研究院院長袁鵬21日表示，中美40年的交往已經是形成了一個深度相互依賴的關係，脫鈎的結果是兩敗俱傷，而且全世界的經濟會出現災難性的後果，自己不相信中美會走到那一天。

►中美脫鉤世界經濟會有「災難性後果」　陸學者：不信會走到那天

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
最速158火球男劉致榮　傳紅襪準備簽約！
快訊／小禎認了「簽字離婚」！正式斷了與李進良12年婚姻
「LINE TAXI 叫車平台」上線！打開App一鍵就付款
快訊／富少「炸隧道」釀2死一審判2年4月！賠5千萬死傷家屬幫
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

搶救零售旅遊餐飲運輸業！　港府砸78億推新一輪紓困措施

華聞快遞／陸VR產業潛力巨大　5G助推虛擬實境產業「回暖」

練一字馬老師「強行壓腿」！6歲女童雙腳突「不自然僵直」倒地…送醫癱瘓了

與中國脫鉤就是與未來脫鉤！　華春瑩：希望美方敞開大門

中美之間需加深信任　韓學者預測：未來兩國可能脫鉤

影／陳同佳聲明全文！被問及「是否變成政治籌碼」　他鞠躬道歉不回應

陳同佳涉殺港女鞠躬道歉：願來台受審　「6關卡入台」警待命逮捕

陳同佳出獄後乘7人轎車…進入「何文田私人社區」！大批媒體在外守候　

影／陸委會致函要求「赴港押解陳同佳」！　湯家驊：只可在機場轉機處等候

中美矛盾並未解決　人大報告：陸經濟下行壓力沒有消失

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

余苑綺直腸癌復發「狂咳失神」　李亞萍爆哭：相信會度過難關

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

問資安拒讓金管會顧立雄答詢　許毓仁暴怒...怒嗆蘇貞昌「閉嘴」

《聲林》李艾薇逛夜市挑戰臭豆腐　吳霏上廁所「麥克風忘了關」全都錄！

5歲妹「歌仔戲手勢」飆唱KTV！　遍體鱗傷式唱法...網：誰甩了妳

搶救零售旅遊餐飲運輸業！　港府砸78億推新一輪紓困措施

華聞快遞／陸VR產業潛力巨大　5G助推虛擬實境產業「回暖」

練一字馬老師「強行壓腿」！6歲女童雙腳突「不自然僵直」倒地…送醫癱瘓了

與中國脫鉤就是與未來脫鉤！　華春瑩：希望美方敞開大門

中美之間需加深信任　韓學者預測：未來兩國可能脫鉤

影／陳同佳聲明全文！被問及「是否變成政治籌碼」　他鞠躬道歉不回應

陳同佳涉殺港女鞠躬道歉：願來台受審　「6關卡入台」警待命逮捕

陳同佳出獄後乘7人轎車…進入「何文田私人社區」！大批媒體在外守候　

影／陸委會致函要求「赴港押解陳同佳」！　湯家驊：只可在機場轉機處等候

中美矛盾並未解決　人大報告：陸經濟下行壓力沒有消失

【廣編】堅果、藜麥強強聯手　萬歲牌堅果飲營養健康更美味

公路總局稽查「戶戶送」無照違法外送！　開出首張50萬元罰單

「牆外的天空」收容人自製影片藏滿滿洋蔥　盼社會再給一次機會

搶救零售旅遊餐飲運輸業！　港府砸78億推新一輪紓困措施

議員要求副發言人歸建　柯文哲反嗆：發言超越三權分立界線

2020財政預算案吸引外資　資誠：台ICT前進大馬好時機

鐵道局工程出包「球員兼裁判！」　林佳龍坦承：內部制度不完整

雙B、保時捷淡水新市鎮狂飆競速　警攔下狂開8罰單12萬餘元

荔枝迷有福了！台灣首度到澳洲種6新品種…冬天也能吃到

涉親吻撫摸服勞務女子　彰化連任3屆資深村長20萬交保

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

大陸熱門新聞

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

快訊／港府：台灣無權派人到港押解陳同佳

快訊／港女箱屍案陳同佳獲釋！

3年前「石棺藏屍案」港台移交犯人過程曝光！

他幫亡妻圓夢　喪禮、婚禮同天辦

按下馬桶沖水　年輕夫婦瞬間臭死

離婚半年！她驚見前夫牽著1歲雙胞胎…臉秒綠

檢警要港助押回陳同佳　港府：刑滿無法續拘

致函7小時「已讀不回」　陸委會：逃亡港府要負責

天皇登基會場　林鄭低頭滑手機

只堅持74秒！詠春大師戰搏擊手被一腳KO

遇上腳臭客太耿直　按摩師被暴打

一家四口午夜斃命！房東窗邊驚見「上吊女屍」

Dior上海秀播《我和我的祖國》 網嘲：求生慾爆棚

更多熱門

相關新聞

中美加深信任 韓學者預測「未來可能脫鉤」

中美加深信任 韓學者預測「未來可能脫鉤」

第九屆「北京香山論壇」昨（22日）閉幕，相較過去規格，美國這次特地拉高層級，派出美國國防部副助理部長施燦德帶隊。談到當今中美競合關係，施燦德表示，「未來歡迎美國跟中國大陸競爭，但不代表對抗。」同一場會議上，韓國亞洲大學政治學系教授金星圭卻預測，「中美之間未來可能會脫鉤！」

人大學者：關稅行動對陸影響還未顯現

人大學者：關稅行動對陸影響還未顯現

陸開放1千萬噸免關稅配額　進口美黃豆

陸開放1千萬噸免關稅配額　進口美黃豆

讓我們瞇一下蔡英文連任後將看到的世界

讓我們瞇一下蔡英文連任後將看到的世界

美將對中國3000億美元產品啟動「排除」程序！

美將對中國3000億美元產品啟動「排除」程序！

關鍵字：

華春盈脫鉤施燦德中美貿易戰

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

小禎爆同居「CEO天菜新歡」！逼李進良簽字斷12年婚

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

產後爆肥40kg被老公嫌！她怒離婚逆轉人生

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

深夜疊起枕頭山！合法夫妻血淚懺悔：像偷情

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

幕後／蔡英文談判本色！忍2天3劇本反擊「陳同佳案」

路邊驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」影瘋傳

他目睹「妹妹懸掛樹上斷氣」　1年後走不出跟著輕生

功夫廟貓「折手擠屋簷」曬日光浴

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

李國毅「泰山望族貴公子」身分起底！

快訊／母客廳收東西　4歲兒臥室跑跳墜11樓不治

更多

最夯影音

更多
金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾
寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面