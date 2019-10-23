與中國脫鉤就是與未來脫鉤！　華春瑩：希望美方敞開大門

▲中美關係示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

針對美國國防部副助理部長施燦德日前表示，美方並未尋求與中國「脫鈎」。大陸外交部發言人華春瑩22日表示，中美兩國經濟規模龐大、相互依存深厚，彼此「脫鉤」或者「關門」，既不理智，也不現實，「我們相信對於這個道理，美方是清楚的。」

華春瑩當天主持例行記者會時，有人提到，施燦德在出席北京香山論壇時表示，美國未尋求與中國「脫鉤」，也未要求任何國家選邊站隊，正試圖做的事是對中美關係進行校正和再平衡的說法。

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

華春瑩回應，與中國「脫鉤」就是與機遇脫鉤，與未來脫鉤，開放融合才是正確方向，中國正在不斷擴大對包括美國在內所有國家開放，同時也希望美國對中國敞開大門，減少各種不合理的限制，這符合中美雙方的利益，也符合世界的期待。

《路透社》21日報導，施燦德表示，中美兩國希望加強穩定性並深化彼此關係，以強化避免危機的能力，「那恰恰與分道揚鑣相反。並不是要分開。實際上是以某種方式深化那些關係。」

▲美國國防部副助理部長施燦德。（圖／記者任以芳攝）

同樣出席北京香山論壇的中國現代國際關係研究院院長袁鵬21日表示，中美40年的交往已經是形成了一個深度相互依賴的關係，脫鈎的結果是兩敗俱傷，而且全世界的經濟會出現災難性的後果，自己不相信中美會走到那一天。

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