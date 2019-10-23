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新Yahoo奇摩電子信箱App雙平台上架　三大個人化功能體驗全面升級

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▲▼ 新版Yahoo奇摩電子信箱App。（圖／Yahoo奇摩提供）

▲ 新版Yahoo奇摩電子信箱App。（圖／Yahoo奇摩提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

Yahoo奇摩今（23）日宣布，新版Yahoo奇摩電子信箱App在iOS、Android雙平台同步上線，包含一鍵取消訂閱、匯集附檔、深色模式與新色票自訂介面等新功能，使用操作更個人化與便利。

透過行動裝置溝通、以電子郵件管理與安排生活已成為現代人的日常，行動用戶更渴望擁有能有條不紊地組織龐雜訊息、過濾篩選個人重要資訊的電子信箱。Yahoo表示，從行動用戶需求出發，推出新版Yahoo奇摩電子信箱App，幫助行動用戶一鍵輕鬆管理所有日常所需資訊。

新版Yahoo奇摩電子信箱App重新定義人們使用信箱的方式，不僅推出「一鍵取消訂閱」的電子報管理功能，也將所有來往郵件附檔匯聚一處、方便直接瀏覽及處理，減少信箱收件匣中的龐雜訊息；更支援深色模式搭配10多種色票配色、讓用戶自訂專屬外觀主題，並提供自訂檢視介面，使用戶能更加專注於自身最重視的內容。

▲▼ 新版Yahoo奇摩電子信箱App。（圖／Yahoo奇摩提供）

▲ 訂閱功能管理。（圖／Yahoo奇摩提供）

電子報管理功能　快速一鍵取消訂閱
電子信箱每日充斥著許多各種促銷宣傳資訊的電子報，現在行動用戶只需透過Yahoo奇摩電子信箱App中的「訂閱Tab」功能，不僅能一次瀏覽所有訂閱的電子報，更能「一鍵取消訂閱」，管理來自各企業品牌的電子報訂閱服務，有效解決用戶經常被電子報塞爆信箱的窘境。

來往郵件附檔一處直達　輕鬆取得所需資訊
想撈照片、找重要檔案，不用再一封封點開郵件，新版Yahoo奇摩電子信箱App為用戶省去麻煩，推出「附件Tab」功能，匯聚所有郵件的附加檔案，方便用戶一處檢視及處理來往的文件檔案、照片和影片，隨手輕鬆取得所需資訊。

自訂檢視介面　打造個人專屬風格
專為行動用戶優化操作介面，提供各項個人化設定，包括螢幕下方打造可單手式直覺操作的「底部主選單」，並可自訂主選單項目；外觀主題不僅支援深色模式（Dark Mode），更提供10多種色票的配色外觀主題；還可針對希望收到提醒的信件類型（如個人信件或促銷訊息）自訂是否收到推播通知。

▲▼ 新版Yahoo奇摩電子信箱App。（圖／Yahoo奇摩提供）

▲ 主題顏色可以自定義。（圖／Yahoo奇摩提供）

Yahoo表示，伴隨著Yahoo全球推出嶄新的品牌視覺形象，期許在網路資訊超載的時代，致力於突顯並放大用戶最專注的內容，並將此品牌理念融入在所有產品與服務中，創造更優質的用戶體驗。而新版Yahoo奇摩電子信箱App的登場，是Yahoo伴隨全新品牌視覺形象、展開重要改變的第一步。

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