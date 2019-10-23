影／陳同佳聲明全文！被問及「是否變成政治籌碼」　他鞠躬道歉不回應

記者蔡儀潔／綜合報導

港女箱屍嫌犯陳同佳今（23）日獲釋步出監獄，面對記者採訪，他鞠躬向被害者家屬道歉，並發表簡短聲明，稱對於近日造成的一切紛擾感到抱歉。面對記者提問「有沒有覺得自己變成了政治籌碼」、「你認罪是否是自願?」，陳同佳僅鞠躬道歉，隨後搭車離開。

▲面對記者的提問，陳同佳未有回應，僅鞠躬道歉。（圖／翻攝美聯社直播）

陳同佳聲明全文：

首先我想跟曉穎的家人說聲對不起、道歉。我明白，因為我自己做了一些不可挽救的錯事，給他們帶來了很大的傷痛痛苦。我自己的內心都一直受到責備、受到謮責，所以我願意為了自己的衝動，為了自己犯下的錯事自首，回去台灣服刑受審。

希望她（曉穎）的家人能夠稍稍放下釋懷，也令曉穎能夠安息。

（記者：有沒有覺得自己被人利用了？）

我另外想謝謝自己的家人，謝謝我的爸爸媽媽，就算我犯下了一個彌天大錯，他們也都一直給予我很多的支持，關懷我，對我不離不棄。我不敢說可以報答他們、回報他們，但是我會記得他們對我的支持，對我的養育之恩。

最後對於社會、對於香港人，我只能說對不起，希望各位原諒，希望各位可以給我機會重新做人，給我機會回報社會。

（記者:有沒有買機票前往台灣？）

（記者:有沒有覺得自己變成了政治籌碼？）

（記者:有沒有覺得自己被台灣跟香港利用？）

對不起，對不起。

（記者：你認罪是否是自願的?）

對不起，對不起。

（記者：你的下一步安排是什麼？）

（記者：什麼時候去台灣？）

陳同佳僅鞠躬道歉，隨後搭車離開。

▼陳同佳離開。（圖／翻攝美聯社直播）