快訊／蘇貞昌：香港不辦台灣辦！陳同佳一入國門一定抓起來





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

陸委會22日下午致函港府，表示將派檢警赴港，帶回港女命案兇嫌陳同佳與相關事證。香港特區政府23日凌晨卻稱，台灣政府希望派員來港，將出獄後的陳同佳押解到台灣，認為這等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，不能接受。對此，行政院長蘇貞昌23日受訪時強調，既然香港不辦那就台灣辦，只要陳同佳一入國門，一定把他抓起來。

蘇貞昌表示，關於陳同佳案，台灣政府一直希望絕不縱容重犯逍遙法外，一直主張應該趕快辦。香港人殺香港人、重犯人在香港，香港政府從可及性和便利性上，應該好好辦。台灣從來沒有放棄管轄權，一直要求司法互助，過去港府不理不睬，現在港府把人放出來，不能讓重犯趴趴走。

蘇貞昌強調，不能讓法律有空窗期，港府不理不睬，重犯放出來很不好，台灣希望香港讓我們派警察過去把人押回來，不過香港又拒絕，「現在我們認為，香港不辦台灣辦，所以只要一入國門，我們一定抓起來，在國境把他（陳同佳）逮捕歸案。」

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