燒錯遺體給錯骨灰！殯儀館火化烏龍...家屬氣炸：沒見到最後一面

▲大陸一間殯儀館搞錯遺體。（示意圖／達志影像）



實習記者賴韻如／綜合報導

大陸近日傳出一起超離譜火化遺體事件！遼寧撫順市一間殯儀館內工作人員竟「搞混」2具遺體，他們將一名老翁的大體火化後，把骨灰交給另一名死者的家屬，最後導致該名老翁的親友到現場送別時，未能見到家屬最後一面。事件曝光後立即引來網友熱議，狂批「超沒職業道德」。

據《新浪新聞》報導，死者分別為50多歲的王先生以及80多歲的蔡姓老翁，2名死者在同一天出殯，工作人員原本安排先將王先生的遺體進行火化，沒想到這時竟「搞錯遺體」，他們先將蔡姓老翁的遺體拿去火化，接著再將其骨灰拿給王先生的家屬。

▲蔡姓老翁家屬未能見到死者最後一面。（火化示意圖／本報資料照）



蔡姓老翁的家屬透露，工作人員後來有打電話請王先生的家屬將骨灰送回來，接著把王先生火化後，再交給他們的親屬帶走。這樁大烏龍也導致蔡姓老翁的家屬到殯儀館準備出殯時，連老翁的最後一面都沒見到，家屬氣炸表示，「這本來是件嚴肅且悲傷的事，結果卻鬧成這樣，家屬是啥心情啊！一家拿錯骨灰，另一家無法確定是不是自己家人的骨灰。」

對此，該殯儀館負責人也出面表示，最後是工作人員先發現遺體搞錯，再打電話通知了2家家屬，並不是其中一方家屬先發現搞錯。然而，因為出現這項紕漏，殯儀館也已經退回所有火化費用，但因為未能與其中一方家屬協商解決，警方目前已經介入。

整起事件曝光後，不少網友也紛紛氣憤回應，「難道一句錯了就完事了？」、「怎麼會有這種事」、「這樣的工作人員也太不負責了吧」、「就兩具遺體還能搞混？這種沒責任心的傢伙，趕緊開除！」、「這間殯儀館也太沒有職業道德...」、「不能原諒」、「聽過抱錯孩子的，沒聽說過有抱錯骨灰的...」。