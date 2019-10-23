搶救零售旅遊餐飲運輸業！　港府砸78億推新一輪紓困措施

▲香港夜景。（圖／視覺中國）

記者馬叔安／綜合報導

延燒超過4個月的「反送中」風波衝擊香港經濟，港府22日宣佈，投下20億元港幣（約78億元新台幣），公佈新一輪紓困措施，重點支援零售、餐飲、運輸、旅遊等行業，包括擴大租金寬免範圍、為運輸業提供燃料補貼、向本地商用船隻提供檢驗費補貼等。

根據香港政府新聞網，香港財政司司長陳茂波表示，香港面對嚴峻的經濟環境，過去數月的社會事件重創本港經濟，零售、餐飲、運輸物流、旅遊業大受影響，政府因此推出新一輪支援措施。

措施的具體內容包括，提供運輸業燃料補貼、補貼運輸業的檢驗費用、擴大租金寬免範圍等，至於旅遊業寛減安排，陳茂波指出，商經局正與旅遊發展局、旅遊業議會研究向旅行社提供支援，諮詢業界後會公佈詳情。

▲「反送中」風波衝擊香港經濟，圖為香港10月20日爆發激烈的警民衝突。（圖／路透）

陳茂波表示，推出多輪支援措施會令政府出現財赤的機會增加，但政府財政實力穩健，會善用多年累積的財政儲備，適時推出逆周期措施，刺激經濟、紓解民困，與巿民一起抵禦經濟下行風浪。

香港8月零售業總銷貨價值按年跌23%，創史上最大單月按年跌幅，預計不少店舖會因生意大減而結業，失業率將隨之上升。陳茂波13日表示，香港經濟正步入技術性衰退的趨勢，當經濟持續負增長後，失業率的上升速度會很快，「政府會盡力透過不同的紓緩措施協助打工仔及中小企，減少經濟不景氣對大家生活帶來的衝擊。」

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