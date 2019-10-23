有裝有保庇　消防住警器是民眾深夜守護者

▲安裝住宅用火災警報器，可守護民眾居家安全，使民眾可以及早發現、及早反應與及時逃生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有鑒於近日各地多起死亡火災，均發生於凌晨，10月21日鶯歌火警造成鳳鳴國小曾校長與妻子黃老師、外甥等3位不幸身亡，其住家裝置鐵窗、頂樓加蓋、開口率小且密閉，裝潢大部分屬於易燃材料，其最主要的原因為避難逃生途徑未關門，且未裝置住宅用火災警報器。



根據2009年至2018年建築物火災死亡數據統計，火災死亡人數865人，其中獨立住宅火災死亡580人最多，占67.1％；另外，住宅火災死亡人數於凌晨0時至6時此時段發生最多，火災發現太慢以致初期應變失敗、逃生避難太晚，及高齡者行動不便，不及逃生避難為火災死亡主因。

消防局指出，凌晨為人們熟睡狀態，對外界的視覺、觸覺及嗅覺都不甚靈敏，很難察覺火災初期的煙、熱、燒焦味而及早發現危險。等到驚醒時，往往已經深陷火海，難以倖存；或甚至於睡夢中即已罹難而不自知。

台南市消防局局長李明峯表示，安裝住宅用火災警報器，守護民眾的居家安全，使民眾可以及早發現、及早反應與及時逃生。今年度截至9月30日，台南市因裝設住警器而成功保命者，共15件。轄區內具身心障礙的朋友，可以補助免費安裝住宅用火災警報器，每個身分可補助1顆，請於填寫申請表之後，將申請表送交承辦人或所在地消防隊，消防隊將與您連繫安排後續安裝事宜。