　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

有裝有保庇　消防住警器是民眾深夜守護者

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲安裝住宅用火災警報器，可守護民眾居家安全，使民眾可以及早發現、及早反應與及時逃生。（圖／記者林悅翻攝）

▲安裝住宅用火災警報器，可守護民眾居家安全，使民眾可以及早發現、及早反應與及時逃生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有鑒於近日各地多起死亡火災，均發生於凌晨，10月21日鶯歌火警造成鳳鳴國小曾校長與妻子黃老師、外甥等3位不幸身亡，其住家裝置鐵窗、頂樓加蓋、開口率小且密閉，裝潢大部分屬於易燃材料，其最主要的原因為避難逃生途徑未關門，且未裝置住宅用火災警報器。

▲安裝住宅用火災警報器，可守護民眾居家安全，使民眾可以及早發現、及早反應與及時逃生。（圖／記者林悅翻攝）
根據2009年至2018年建築物火災死亡數據統計，火災死亡人數865人，其中獨立住宅火災死亡580人最多，占67.1％；另外，住宅火災死亡人數於凌晨0時至6時此時段發生最多，火災發現太慢以致初期應變失敗、逃生避難太晚，及高齡者行動不便，不及逃生避難為火災死亡主因。

消防局指出，凌晨為人們熟睡狀態，對外界的視覺、觸覺及嗅覺都不甚靈敏，很難察覺火災初期的煙、熱、燒焦味而及早發現危險。等到驚醒時，往往已經深陷火海，難以倖存；或甚至於睡夢中即已罹難而不自知。

▲安裝住宅用火災警報器，可守護民眾居家安全，使民眾可以及早發現、及早反應與及時逃生。（圖／記者林悅翻攝）

台南市消防局局長李明峯表示，安裝住宅用火災警報器，守護民眾的居家安全，使民眾可以及早發現、及早反應與及時逃生。今年度截至9月30日，台南市因裝設住警器而成功保命者，共15件。轄區內具身心障礙的朋友，可以補助免費安裝住宅用火災警報器，每個身分可補助1顆，請於填寫申請表之後，將申請表送交承辦人或所在地消防隊，消防隊將與您連繫安排後續安裝事宜。

ET快訊
最速158火球男劉致榮　傳紅襪準備簽約！
快訊／小禎認了「簽字離婚」！正式斷了與李進良12年婚姻
「LINE TAXI 叫車平台」上線！打開App一鍵就付款
快訊／富少「炸隧道」釀2死一審判2年4月！賠5千萬死傷家屬幫
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「牆外的天空」收容人自製影片藏滿滿洋蔥　盼社會再給一次機會

新竹箭后陳怡瑄再下一金　竹市代表隊全國運動會穿金戴銀

嘆！雲145線虎尾木棉花大道　明年bye bye 後年再見

觀光淡季花蓮享受悠閒！藝術家進駐街頭巷尾　新舊融合有活力

有裝有保庇　消防住警器是民眾深夜守護者

與那國町中小學跨海來台畢旅　品嚐期待已久的珍奶和小籠包

台南南化龍虎寺神威顯赫　玉警3日內破案尋回被竊神像

樸素旅行一生的志業！環球世界的勇者–馬中欣台東大學開講

台南地檢署率警調廉　與37區地方耆老意見領袖暢談反賄選

「鞍馬王子」李智凱金牌三連霸　女子韻律體操桃園也摘金

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

余苑綺直腸癌復發「狂咳失神」　李亞萍爆哭：相信會度過難關

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

問資安拒讓金管會顧立雄答詢　許毓仁暴怒...怒嗆蘇貞昌「閉嘴」

《聲林》李艾薇逛夜市挑戰臭豆腐　吳霏上廁所「麥克風忘了關」全都錄！

5歲妹「歌仔戲手勢」飆唱KTV！　遍體鱗傷式唱法...網：誰甩了妳

「牆外的天空」收容人自製影片藏滿滿洋蔥　盼社會再給一次機會

新竹箭后陳怡瑄再下一金　竹市代表隊全國運動會穿金戴銀

嘆！雲145線虎尾木棉花大道　明年bye bye 後年再見

觀光淡季花蓮享受悠閒！藝術家進駐街頭巷尾　新舊融合有活力

有裝有保庇　消防住警器是民眾深夜守護者

與那國町中小學跨海來台畢旅　品嚐期待已久的珍奶和小籠包

台南南化龍虎寺神威顯赫　玉警3日內破案尋回被竊神像

樸素旅行一生的志業！環球世界的勇者–馬中欣台東大學開講

台南地檢署率警調廉　與37區地方耆老意見領袖暢談反賄選

「鞍馬王子」李智凱金牌三連霸　女子韻律體操桃園也摘金

4檢警秘密抵港！將協商依慣例空橋「巧遇」陳同佳再返台受審

店家裝飯用秤的！女客開蓋喝豬腸湯「每段不到1cm」傻眼　小氣or嚴謹網吵翻

【廣編】堅果、藜麥強強聯手　萬歲牌堅果飲營養健康更美味

「戶戶送」無照違法外送！　公路總局稽查開出首張50萬元罰單

「牆外的天空」收容人自製影片藏滿滿洋蔥　盼社會再給一次機會

搶救零售旅遊餐飲運輸業！　港府砸78億推新一輪紓困措施

議員要求副發言人歸建　柯文哲反嗆：發言超越三權分立界線

2020財政預算案吸引外資　資誠：台ICT前進大馬好時機

鐵道局工程出包「球員兼裁判！」　林佳龍坦承：內部制度不完整

雙B、保時捷淡水新市鎮狂飆競速　警攔下狂開8罰單12萬餘元

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

地方熱門新聞

羅東夜市周邊路面　出現藍色標線

鄭文燦為小英拚大選　後援會人潮多

麻豆警加強取締宣導雙管齊下

「黃亞細肉骨茶」桃園首發店　10/24開幕

土城承天路路殺改善工程完工

老外藏在變電箱旁　跟涼鞋妹打X

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

消防住警器是民眾深夜守護者

高雄民進10多名黨員　退黨挺韓　

全嘉首件交通號誌、標誌、路燈共桿工程立桿施作

南化龍虎寺神威顯赫警尋回神像

台中女墜樓　傷重送醫搶救中

保育日本禿頭鯊　台東縣政府公告禁漁期

竹北莊敬三分兩段　橫跨橋2021年可望完工

更多熱門

相關新聞

老虎驟降95%！2022年數量可望翻倍

老虎驟降95%！2022年數量可望翻倍

老虎曾是世界上最受崇敬的生物之一，卻因棲地破壞、非法盜獵，數量在上個世紀驟降95%，面臨瀕絕危機。然而，半個世紀前，一位年輕的森林警察集結保育人士及政府的力量，致力拯救在印度叢林中即將因大量盜獵而滅絕的老虎；如今，這份熱血傳承到俄羅斯地區的西伯利亞虎的最後守護者上，讓全球野生老虎數量有機會在2022年翻倍！

歐告陪中風爸復健　緊守身旁打氣

歐告陪中風爸復健　緊守身旁打氣

暖警暴雨護送老婦回家　網喊：感謝有你們

暖警暴雨護送老婦回家　網喊：感謝有你們

2018第五屆關渡宮公益祁福Go

2018第五屆關渡宮公益祁福Go

《斷頭谷》湯姆米森前進DC宇宙

《斷頭谷》湯姆米森前進DC宇宙

關鍵字：

保庇消防住警器守護者

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

小禎爆同居「CEO天菜新歡」！逼李進良簽字斷12年婚

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

產後爆肥40kg被老公嫌！她怒離婚逆轉人生

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

深夜疊起枕頭山！合法夫妻血淚懺悔：像偷情

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

幕後／蔡英文談判本色！忍2天3劇本反擊「陳同佳案」

路邊驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」影瘋傳

他目睹「妹妹懸掛樹上斷氣」　1年後走不出跟著輕生

功夫廟貓「折手擠屋簷」曬日光浴

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

李國毅「泰山望族貴公子」身分起底！

快訊／母客廳收東西　4歲兒臥室跑跳墜11樓不治

更多

最夯影音

更多
金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾
寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面