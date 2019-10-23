國際宇航大會「沒大陸代表」！參與者：有整家公司未獲簽證

▲國際宇航大會的螢幕上有人提問中國大陸代表在哪裡。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

於21日在華盛頓舉行的「第70屆國際宇航大會」開幕式上，中國大陸代表的缺席引發關注，現場許多人將「中國去哪了」的問題投放在講台的大螢幕上。疑似是因為簽證問題，導致陸方代表難以出席，有與會的大陸人士表示，有大陸的企業全員都未獲赴美簽證，甚至還有企業只有一人獲簽。

《新華社》報導，當天大會的官方議程上，預定在華盛頓會議中心發表演講的中國國家航天局副局長吳艷華沒有出現，即將擔任國際宇航聯合會主席的帕斯卡萊·埃倫弗羅因德將其歸因於「時間衝突」，但並未進一步解釋。而會場的一些人士說，中國代表團赴美簽證受阻了。

在其公司負責銷售業務的畢婷婷表示，據她所知，有一家大陸國內企業全員未獲赴美簽證，還有一家企業只有一人獲簽，而她本人因為不是技術人員才勉強獲簽，公司其他同事均未能成行。

在20日舉辦的記者會上，國際宇航大會組委會共同主席文森特·博爾斯說，他18個月前就同美國國務院溝通，確保參會者及時拿到簽證。

▲日前大陸新一代載人火箭預研項目驗收。（圖／翻攝自微博／中國航天科技集團）

根據維基百科，國際宇航大會（International Astronautical Congress，縮寫 IAC），是每年舉辦一屆的國際會議，旨在向各參與者提供最新的太空情報以及發展狀況。大會採用每年更換舉辦國，主題和組織者的形式，以此來使所有參與者都能有所學習收穫並成為該領域的一部分。

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