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麥當勞「美樂蒂置物籃」限量開賣！「少女心人龍」搶夢幻逸品爆出電動門

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▲▼麥當勞美樂蒂萬用置物籃排隊人潮。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞美樂蒂萬用置物籃上午11時開賣，台北林森2店排隊超過80人。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞「美樂蒂萬用置物籃」今（23日）上午11時正式開賣！台北各分店原本10時排隊人潮只有10多人，但是愈接近開賣時間，人潮開始增加，11時開賣時，光是林森2店的排隊人潮就超過80人，桃園和新竹的門市的搶買人潮也從10時開始匯集，大家都是要來搶購限量夢幻逸品。

▲▼麥當勞美樂蒂萬用置物籃排隊人潮。（圖／記者蕭筠攝）

麥當勞美樂蒂萬用置物籃上午11時開賣，排隊等買民眾從店內排到門外。（圖／記者蕭筠攝）

麥當勞今（23日）推出可愛經典的美樂蒂大頭為提籃外觀設計，民眾上午11時開始在全台門市每份套餐限加購1個，每人、每次消費限購2個。去年日本麥當勞推出時，掀起一波搶買熱潮，相隔1年時間，終於等到台灣麥當勞開賣，不少鐵粉為了搜集特別請假來買。

▲▼麥當勞美樂蒂萬用置物籃排隊人潮。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞桃園、新竹門市也是人潮滿滿。（圖／記者蕭筠攝）

美樂蒂置物籃的巧妙設計可以放進飲料杯及薯條，加上把手後就可以「手提」趴趴走，另外也有車掛或平擺功能，無論是放在車上或是擺在辦公桌、書桌等地方，不僅超療癒還兼具收納功能。

▲▼麥當勞美樂蒂萬用置物籃。（圖／記者蕭筠攝）

麥當勞美樂蒂萬用置物籃。（圖／記者蕭筠攝）

美樂蒂萬用置物籃全台麥當勞餐廳內購買任何套餐，加價269元或單買319元，每份套餐限加購1個，每人、每次消費限購2個，提醒於24小時歡樂送、得來速、McCafe’專屬櫃台、數位自助點餐機、點心站及部分餐廳，不販售亦不適用。

▲▼麥當勞美樂蒂萬用置物籃。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞美樂蒂萬用置物籃。（圖／記者蕭筠攝）

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