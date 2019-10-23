　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妻貼心蒸菜！他掀鍋蓋「筷子熔變形」嘆：結婚3年了　網一看反砲轟

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 妻貼心蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」嘆結婚3年了　網反砲轟：你選的（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲原PO一掀鍋蓋「筷子熔變形！」（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

廚藝不佳可以學，但是生活常識淺薄，可能會鬧出健康危機！一名人夫抱怨，夫妻倆已結婚3年，但老婆就是學不會煮菜，日前加熱菜飯，竟把筷子給蒸到變形了，引發網友們直呼，「很母湯！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》無奈透露，和老婆交往9年、結婚3年，在一起4千多個日子「廚藝不學就算了！」昨（22）日晚上下班，原PO發現老婆在蒸菜，豈料，鍋蓋一打開來整個吐血，「慘…一雙筷子熔掉變形！」

請繼續往下閱讀...

眼神死原PO似乎早已習慣，接著要盛飯時，更令人錯愕，「發現米心沒熟透！」彷彿吃到地雷般，他忍不住問，「怎麼不煮熟再放下去悶？」老婆則回應，「你不是說煮飯後放下去悶？」

結果一旁的老爸也看不下去，默默幫回答「電鍋跳起後要等20分悶熟」，下秒老婆才恍然大悟，直呼「我以為跳起來就熟了！」此話一出，再度讓原PO跟老爸無言。文章一貼出後，掀起一大票網友驚呆，紛紛回應「像我到現在，還是可以看到很多人會把不鏽鋼碗湯匙丟進微波爐，傻眼一樣的道理」、「叫外送不就解決了？」、「其實這個便當盒不能蒸，紙盒外層會軟掉，恐怖的內層是一層膜，你在吃塑化劑」、「這不是男人女人的問題好吧？熱菜熱到筷子融化已經跟智商有關了」、「換你煮就解決了啊，不是每個女生都有煮菜天份」、「家庭家務分工好就好，只是這樣粗心我會怕」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 妻貼心蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」嘆結婚3年了　網反砲轟：你選的（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友幫腔解釋，至少老婆願意下廚煮菜！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

不少人也砲翻，「嫌棄老婆前，要搞清楚自己會不會煮」、「真的很誇張，怎麼有男人硬要逼女生幫你煮飯，沒錢買或自己不會煮嗎，真的該PO出來抱怨一下」、「這不就是一回生二回熟的概念嗎？下次再主一次就熟了，肯為你煮要珍惜知道嗎？」、「娶老婆不是拿來做家事的」、「這種的通常讓她認真起來就會變大廚，你小心點」。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
小禎真的切了李進良！　好友揭離婚內幕「早就回不去」
為治牙周病…女子7天拔10顆牙　「滿口血」昏倒家中亡
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／半夜叫熊貓！外送員請吃「鹽酥雞」　妹子愣30秒想甩門：下次改叫UberEats

影／水電工換開關收700！台南人妻很內疚　千人留言灌爆「釣出內行師傅」

好市多「紅包排骨」死鹹巨雷！巧手媽一招讓它變天菜…網一看讚爆瘋搶

影／有空桌不坐！客「硬選髒桌」叫人收碗盤　店員忙翻納悶...細心消費者解答了

影／6歲妹美顏自拍！老媽出賣0修圖照「打回原形了」　萬人卻讚爆：我可以等

搶不到好市多特價品！收銀「開單展延優惠」她讚爆貼心　網長知識：學到了

【廣編】「第二屆 昇恆昌珠寶設計大賞」最高獎金10萬元　即日起開始徵件

熊貓擠爆北一女！他好奇「建中生都不叫外送？」　畢業學長＆在校生解答了

一人一書前進荷蘭！華航3個月募集逾200本中文書　全捐萊頓大學

妻貼心蒸菜！他掀鍋蓋「筷子熔變形」嘆：結婚3年了　網一看反砲轟

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

余苑綺直腸癌復發「狂咳失神」　李亞萍爆哭：相信會度過難關

問資安拒讓金管會顧立雄答詢　許毓仁暴怒...怒嗆蘇貞昌「閉嘴」

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

今年首例腸病毒併發重症死亡　高雄1歲男童發病3天離世

《聲林》李艾薇逛夜市挑戰臭豆腐　吳霏上廁所「麥克風忘了關」全都錄！

【廣編】「第二屆 昇恆昌珠寶設計大賞」最高獎金10萬元　即日起開始徵件

熊貓擠爆北一女！他好奇「建中生都不叫外送？」　畢業學長＆在校生解答了

一人一書前進荷蘭！華航3個月募集逾200本中文書　全捐萊頓大學

妻貼心蒸菜！他掀鍋蓋「筷子熔變形」嘆：結婚3年了　網一看反砲轟

專訪雀兒喜藝術家與策展人

慈濟親子班課程「寫一封信給爸爸」　改變了馬國實業家

嘉藥與奇美攜手　舉辦國際藥物粧品暨保健科技研討會

點黑胡椒牛排！開盒「射出草莓粉紅光」　他少女心噴發...網傻愣

戶戶送、外點快送「無照違法」遭罰50萬元　最高可按次加重最高1500萬

用AI演算模仿運鏡、取景角度　公總西濱快影片重現齊柏林影像溫度

橋仔頭社區棒球隊從8人增加到20人　移師橋頭國中練球

陳同佳來台管制大轉彎！移民署悄悄撤銷簽證註記　將可「自由行」入境台灣

【廣編】「第二屆 昇恆昌珠寶設計大賞」最高獎金10萬元　即日起開始徵件

【廣編】李英愛青春容顏都是因為「它」！韓國頂級保養品牌「Whoo后」正式進駐MOMO購物中心

「雙11」光棍節來了！海關繃緊神經　嚴查人頭與高價低報

【廣編】歐維氏紅寶石巧克力華麗上市　酸甜滋味共賞味蕾之秋

集「食」行善！您捐物資「掌櫃智能櫃」捐10元助弱勢

誠美材明暫停交易　有重大消息待公布

六月「卵巢老化」想生三胎　求醫下春藥：讓李易走不出房門！

每週只開一天！礁溪打造「溫泉夜市」　最快年底開幕

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

台鐵中壢站今晨1旅客落軌遭撞

甜心主播肩帶滑落　12萬網友戀愛

好市多米漢堡發霉！打開「黑一塊」全台召回

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

妹子付不出喪葬費　PTT土豪哥出手贊助20萬

職缺超心動！他一查「騎車20分鐘」心涼

他PO「操灰搭」料理...連白飯都焦　網笑歪

南投服務區廣播「來賓請到櫃台」　她一想細節頭皮冷麻

亞錦賽窄裙甜笑頒獎妹IG全是美腿

高鐵東延南港→宜蘭只要13分　50公里路段經費955億

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

公共鋼琴有神人！網跪：阿北一定有故事

更多熱門

相關新聞

叫外送沒筷子　木工師傅DIY做一雙

叫外送沒筷子　木工師傅DIY做一雙

叫外送已經變成現代人的習慣，許多人工作時沒空買飯，都會選擇使用外送App來解決，不過新竹一名木工師傅11日表示，自己中午點了外送，但餐點送來時沒有附筷子，因此只能DIY一雙來應急，沒想到這雙臨時製作的筷子竟然獲得眾多網友的好評，「手工筷子好看欸！」

醫院深夜突竄惡火！一家4口全燒成骨架

醫院深夜突竄惡火！一家4口全燒成骨架

買房送妻！公主女還要「大聘100萬」

買房送妻！公主女還要「大聘100萬」

崑大餐飲系赴大馬廚藝挑戰賽奪2銀1銅　

崑大餐飲系赴大馬廚藝挑戰賽奪2銀1銅　

阿公開冷氣煮飯！1hrs後倒地暈死…

阿公開冷氣煮飯！1hrs後倒地暈死…

關鍵字：

老婆煮飯蒸菜筷子熔化廚藝

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

產後爆肥40kg被老公嫌！她怒離婚逆轉人生

小禎爆同居「CEO天菜新歡」！逼李進良簽字斷12年婚

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

快訊／小禎認了「簽字離婚」！

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

「鴻海準發言人」美女主播遲到2小時　被郭台銘慘K

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

深夜疊起枕頭山！合法夫妻血淚懺悔：像偷情

路邊驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」影瘋傳

功夫廟貓「折手擠屋簷」曬日光浴

幕後／蔡英文談判本色！忍2天3劇本反擊「陳同佳案」

更多

最夯影音

更多
金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾
寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面