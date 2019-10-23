妻貼心蒸菜！他掀鍋蓋「筷子熔變形」嘆：結婚3年了　網一看反砲轟

▲原PO一掀鍋蓋「筷子熔變形！」（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

廚藝不佳可以學，但是生活常識淺薄，可能會鬧出健康危機！一名人夫抱怨，夫妻倆已結婚3年，但老婆就是學不會煮菜，日前加熱菜飯，竟把筷子給蒸到變形了，引發網友們直呼，「很母湯！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》無奈透露，和老婆交往9年、結婚3年，在一起4千多個日子「廚藝不學就算了！」昨（22）日晚上下班，原PO發現老婆在蒸菜，豈料，鍋蓋一打開來整個吐血，「慘…一雙筷子熔掉變形！」

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眼神死原PO似乎早已習慣，接著要盛飯時，更令人錯愕，「發現米心沒熟透！」彷彿吃到地雷般，他忍不住問，「怎麼不煮熟再放下去悶？」老婆則回應，「你不是說煮飯後放下去悶？」

結果一旁的老爸也看不下去，默默幫回答「電鍋跳起後要等20分悶熟」，下秒老婆才恍然大悟，直呼「我以為跳起來就熟了！」此話一出，再度讓原PO跟老爸無言。文章一貼出後，掀起一大票網友驚呆，紛紛回應「像我到現在，還是可以看到很多人會把不鏽鋼碗湯匙丟進微波爐，傻眼一樣的道理」、「叫外送不就解決了？」、「其實這個便當盒不能蒸，紙盒外層會軟掉，恐怖的內層是一層膜，你在吃塑化劑」、「這不是男人女人的問題好吧？熱菜熱到筷子融化已經跟智商有關了」、「換你煮就解決了啊，不是每個女生都有煮菜天份」、「家庭家務分工好就好，只是這樣粗心我會怕」。

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▲網友幫腔解釋，至少老婆願意下廚煮菜！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

不少人也砲翻，「嫌棄老婆前，要搞清楚自己會不會煮」、「真的很誇張，怎麼有男人硬要逼女生幫你煮飯，沒錢買或自己不會煮嗎，真的該PO出來抱怨一下」、「這不就是一回生二回熟的概念嗎？下次再主一次就熟了，肯為你煮要珍惜知道嗎？」、「娶老婆不是拿來做家事的」、「這種的通常讓她認真起來就會變大廚，你小心點」。

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