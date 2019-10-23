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比夜市抵用券更好康　商圈行動支付每月最高回饋千元

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▲▲經濟部與行動支付業者推出商圈優惠方案「你消費．我回饋-商圈圈粉召集令」限制少、回饋高，民眾有機會獲得100%回饋。（圖／記者吳杰澄攝）

▲經濟部與行動支付業者推出商圈優惠方案「你消費．我回饋-商圈圈粉召集令」限制少、回饋高，民眾有機會獲得100%回饋。（圖／記者吳杰澄攝）

記者林淑慧／台北報導

比夜市抵用券更好康的補助來了！經濟部砸下4.4億元經費，年底前要直接回饋給在指定商圈使用本土行動支付的消費者，單月回饋最高達1千元；官員指出，此為經濟部首次祭出行動支付消費優惠，補助比率創史上最高、範圍也最廣遍及全國商圈。

官員指出，民眾只要綁定五大行動支付，使用「台灣Pay」、「街口支付」、「LINE Pay一卡通帳戶」、「Pi 拍錢包」等行動支付APP結帳，就有機會獲得最低15%、最高100%的現金及點數回饋，每一帳戶單月回饋上限1千元。

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這項補助為經濟部首次祭出行動支付消費優惠，補助比率創史上最高、範圍也最廣遍及全國商圈，如果民眾加入五大行動支付業者的計劃，以每一帳戶單月回饋上限1千元來計算，單月最高回饋金額上看5000元。

經濟部表示，行動支付消費回饋加計提供商圈活動補助費30萬元，預計年底前可帶動40億元的營業額，希望有助達成2025年我國行動支付使用率達到九成的目標，讓消費者帶著一支手機就能走遍台灣。

官員指出，指定商圈由各地方政府提供，目前共有300多個，範圍很廣且從寬認定，如北部新北投溫泉區、士林夜市觀光區、寧夏夜市，台中一中街、逢甲商圈、鹿港商圈、日月潭商圈、台南國華友愛商圈、高雄六合夜市商圈、墾丁及宜蘭、花蓮等各大旅遊勝地皆在回饋範圍內。

在回饋方案方面，目前回饋金額最高的是街口支付，最高有100％，但限定每月1至7日採「隨機回饋」，8至31日則是單筆回饋20%，但最高上限50元；LINE Pay一卡通帳戶以地區來區分回饋，回饋最高的是台南商圈，單筆交易可回饋35% 的LINE Points。

台灣Pay則以月份來區隔回饋，10月單筆消費20%現金回饋，11、12月回饋雖然降為15%，但周六仍有20％的高回饋。

Pi拍錢包方面，每筆交易回饋15%P幣，但綁定Pi拍錢包信用卡付款再享3.5%P幣回饋，總計回饋18.5%的P幣，補助多多歡迎民眾把握年底前的好康優惠。

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