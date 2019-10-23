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41歲媽被「紅外線熱顯像儀」拍到左胸不明紅斑　就醫發現「罹患乳癌」

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▲▼英國一名女子到愛丁堡參觀「暗箱和幻影世界」，被熱顯像相機檢測出乳癌。（圖／翻攝自Facebook／Camera Obscura and World of Illusions）

▲英國一名女子被熱顯像相機檢測出乳癌。（圖／翻攝自Facebook／Camera Obscura and World of Illusions）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國伯克郡（Berkshire）的吉兒（Bal Gill）於5月與家人出遊，參觀愛丁堡的「暗箱和幻影世界」（World of Illusions）博物館，進入紅外線顯像儀的展廳時，發現自己左胸出現一塊紅色斑點，但其他人都沒有。她回家後擔心地就醫，竟被檢測出罹患早期乳癌。

41歲的吉兒提到，家族旅遊時參觀了「皇家一英里」（Royal Mile）的博物館「暗箱和幻影世界」，「如同所有家庭一樣，我們走進『紅外線顯像儀』展廳，開始揮舞手臂，想要看看會創造出什麼影像，但我卻注意到左邊乳房出現一塊紅色斑點。」她當下就覺得有點奇怪，「因為其他人身上都沒有出現類似現象。」

We always expect that life-changing moments are going to be loud or climactic. That we would notice the shift but more...

Camera Obscura and World of Illusions 發佈於 2019年10月22日 星期二

吉兒將左胸影像拍攝下來就繼續參觀，但回家後仍然非常掛心，上網查資料，才發現癌症與紅外線顯像儀的相關文章。她表示，就醫後被診斷出罹患早期乳癌，目前已接受2次手術，切除乳房，但不用接受化療，「我只是非常想要道謝，如果不是那一台機器，我永遠也不會知道這件事……我知道它的原始目的不是如此，但對我而言，卻是改變一生的參觀經驗。」

「暗箱和幻影世界」總經理強森（Andrew Johnson）表示，「吉兒聯絡我們並分享故事時，我們都非常感動，因為『乳癌』對於我和團隊成員而言其實並不遙遠。」他祝福吉兒早日復，迫切希望以後能再見到這一家人。

▲▼紅外線熱顯像儀。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅外線熱顯像儀。（圖／達志影像／美聯社）

根據BBC，由於癌細胞生長、繁殖的速度非常快，腫瘤部位的血液流動速度與新陳代謝速率上升，也導致皮膚表面溫度上升，才會在紅外線熱顯像儀上形成特別明顯的紅色區塊。

報導內也提到，洛錫安（Lothian）醫院的醫療主任吉利斯（Tracey Gillies）指出，紅外線熱顯像技術曾被實驗過能否檢驗癌症，但從來沒有被證實成為常規且有效的檢測工具。

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