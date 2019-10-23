熊貓擠爆北一女！他好奇「建中生都不叫外送？」　畢業學長＆在校生解答了

▲建國中學。（圖／記者李毓康攝）

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記者黃君瀚／綜合報導

全台灣民眾近來瘋外送，動動手指就能在家享用美食，而這股熱潮同樣席捲明星高校。不過就有網友發現一特殊現象，每當中午時間一到，北一女中校門就被外送大軍塞到水洩不通，反觀建國中學就難見此奇觀，該文成功釣出不少學長出來解釋背後原因！

網友22日下午在PTT發文，表示他觀察到一個有趣的現象，在外送服當道的今天，這股風潮也吹進高中校園，例如北一女中、成功高中學生「狂叫」，中午時外送員塞爆校門口，不過台灣另一間第一學府似乎就沒出現這種場面，「有沒有建中仔中午怎麼不叫外送的八卦」？

文章貼出後，引來許多網友推測各種原因，不少畢業的學長們出面解答，「建中都翻牆出去吃，誰跟你吃外送」、「放牧的牛跟圈養的牛的差別」、「12年前就換證去南昌街吃八方雲集」、「麵食部牛肉麵就好了」、「哥翻的不是牆，是飛翔」、「翻牆才是建中」。

也有在校建中生談到風氣的改變，如今翻牆的人少了，幾乎都直接出去吃，「直接出去就好叫什麼外送，搞笑」、「建中大門不會鎖好嗎」、「為什麽要翻牆？直接走出去就好啦」、「不要換證就可以中午開心出去吃2、3點再回」、「我們走出去吃啊，現在應該不用像以前要爬牆了吧？」

▲本站記者日前直擊熊貓大軍塞爆北一女中。（圖／記者呂佳賢攝）

本站新聞〈粉紅大軍淹沒北一女！外送餐點成校門午間奇觀〉報導，外送平台興起，台北市多所明星高中校門口一到中午就會被超過數十輛美食外送員擠爆，吸引不少路過民眾拍照，形成特別的風景。

《ETtoday新聞雲》9月9日直擊北一女，發現「粉紅軍團」foodpanda熊貓最為壯觀，隨著尖峰時段愈來愈近，外送員一輛接著一輛湧進，最後淹沒校門口。有家長貼心幫小孩送午餐，同樣等待過程向記者表示，其實叫外送很方便，自己小孩也叫過，對於近來興起風氣認為是一件好事，因為可以促進經濟活絡。另一名家長說，時間允許還是會幫小孩送午餐，但有時在忙，也不反對小孩叫外送，畢竟很方便。

當天中午12點記者前往建國中學門口，發現約有3到5輛外送業者，不過相較於北一女中一次20多台，車輛明顯少很多。建中生表示，學校沒有限制學生中午外出用餐，校內也有熱食部，其實大家買午餐方式多元；另一名建中學生受訪表示，他滿常使用外送服務，不過班上是吃學校餐廳和到外面吃的比較多，外送相對少一點。

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