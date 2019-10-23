雙B、保時捷淡水新市鎮狂飆競速　警攔下狂開8罰單12萬餘元

記者陳豐德／新北報導

桃園一群屁孩23日凌晨1時許到新北市淡水十八王公廟夜遊，6男3女分別駕駛BMW、賓士及保時捷等5台轎車，經過新市鎮道路時一時興起，在路上狂飆競速，吵得居民不得安寧，警方獲報將5台車攔下，共開出無照、逆向、危險駕駛、闖紅燈、擅自改排氣管等8張罰單。罰金最高將達12萬餘元。

▲5輛高級轎車在淡水新市鎮違規、競速，警開出8張罰單。（圖／記者陳豐德翻攝）



根據查證，藍姓男子（29歲）等8人從桃園北上至淡水尋找友人鄭男（28歲），一共6男3女駕駛2台BMW、1台Mini cooper、1台賓士及一台保時捷，準備前往金山區的十八王公車聚夜遊，但經過新市鎮一帶時毛男（23歲）及藍男興起在馬路競速，排氣管聲音擾人，民眾夜半被吵醒氣得打110反映。

警方獲報之後派遣16名線上巡邏員警，在濱海路、沙崙路口將5輛轎車攔下，帶回交通分隊訪談；並調閱路口監視器後，全案共開出無照駕駛2件，逆向行駛1件、闖紅燈2件、擅自變更排氣管1件、危險駕駛（競速）2件共8件，最高罰金約12萬餘元。

淡水警方表示，將持續展現警察執法決心，除持續編排防制危險駕車勤務外，並協同環保機關共同取締改裝噪音車輛，務求維護民眾安寧居家環境。

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