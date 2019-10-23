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真的可染紅嗎？　 童說一句話讓老師這樣做…

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▲南大附小邀請三股國小，兩校親師生52人，一起利用紅樹科的紅海欖枝條和藍靛來染布，學生透過熱染與冷染方式，分別完成多樣化的作品，讓學童笑開懷。（圖／記者林悅攝，下同）

▲南大附小邀請三股國小，兩校親師生52人，一起利用紅樹科的紅海欖枝條和藍靛來染布，學生透過熱染與冷染方式，分別完成多樣化的作品，讓學童笑開懷。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

南大附小配合南大教育學院大學社會責任計畫（USR）辦理植物染課程，邀請三股國小至南大附小進行共學，兩校親師生52人，一起利用紅樹科的紅海欖枝條和藍靛來染布，學生透過熱染與冷染方式，分別完成多樣化的作品，讓學童笑開懷。

▲南大附小邀請三股國小，兩校親師生52人，一起利用紅樹科的紅海欖枝條和藍靛來染布，學生透過熱染與冷染方式，分別完成多樣化的作品，讓學童笑開懷。（圖／記者林悅攝，下同）

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南大附小指導老師陳怡均指出，日前兩校師生觀察紅樹林時，提到紅樹科的植物可以提煉紅色染料，有學生問：「這真的可以把布染紅嗎？」，於是安排植物染以加深學生的印象。進行紅海欖植物染之前，必須先把白布洗淨精煉，泡在生豆漿中進行豆引，還要浸泡明礬媒染劑增加著色力。

▲南大附小邀請三股國小，兩校親師生52人，一起利用紅樹科的紅海欖枝條和藍靛來染布，學生透過熱染與冷染方式，分別完成多樣化的作品，讓學童笑開懷。（圖／記者林悅攝，下同）▲南大附小邀請三股國小，兩校親師生52人，一起利用紅樹科的紅海欖枝條和藍靛來染布，學生透過熱染與冷染方式，分別完成多樣化的作品，讓學童笑開懷。（圖／記者林悅攝，下同）

南大附小學生蘇上絢說，紅海欖枝條把水煮成紅色，想不到有綠色葉子的紅海欖，真的可以當紅色染料，真有趣！

藍染也是植物染的一種，深受學生歡迎。三股國小學生蔡維軒說，我用橡皮筋把彈珠、竹筷、冰棒棍和硬幣綁在白布上，再放進藍靛裡面泡3分鐘，重複泡3次，顏色變得越來越藍，真神奇。南大附小學生陳諭喬也說，把染好的布打開來的那一霎那，同學們都哇哇哇的叫著，每一面都是獨一無二的藍染作品，真是美極了！

▲南大附小邀請三股國小，兩校親師生52人，一起利用紅樹科的紅海欖枝條和藍靛來染布，學生透過熱染與冷染方式，分別完成多樣化的作品，讓學童笑開懷。（圖／記者林悅攝，下同）

南大附小校長許誌庭表示，讓學生親自動手做比講述式來的有魅力，讓知識貼近生活，學習成效更顯著。台南大學教育學院院長歐陽誾指出，108課綱強調素養導向，期望教師能持續在學生的心中播下素養的種子，讓孩子帶著扎實的基本功以及對學習產生旺盛的續航力，面對未來的挑戰。

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