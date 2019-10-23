陳同佳涉殺港女鞠躬道歉：願來台受審　「6關卡入台」警待命逮捕

▲港女箱屍命案嫌犯陳同佳另涉洗錢罪23日在香港刑滿出獄。（圖／翻攝AP）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

2018年2月發生的「港女箱屍命案」震驚全台！香港一名小有名氣的網紅潘曉穎與男友陳同佳來台旅遊，卻慘遭陳嫌殺害，更被裝入行李箱棄屍淡水竹圍捷運站附近。陳同佳23日上午在香港涉洗錢罪獲釋後，出面向被害人鞠躬道歉「再給我一次機會重新做人」，並表示願意到台灣自首。據了解，陳同佳要來台受總共要經過有6道關卡。

陳同佳23日上午9時許從壁屋監獄刑滿出獄，先是鞠躬道歉，表示自己做了無法挽救的錯事，為潘曉穎的家人帶來了很大的傷痛，願意為自己衝動犯下的錯事，回到事發地台灣自首、服刑受審，並稱「我只能對不起，希望各位原諒，希望再給我一個機會」。

▲陳同佳出獄鞠躬道歉。（圖／翻攝美聯社直播）

陳同佳是否來台受審成為外界關注焦點！港府23日凌晨發出聲明指出，台方若願意處理陳同佳的自首，應該要立即取消對他的入境管制，不要讓通緝令自相矛盾。對此，內政部次長陳宗彥則表示，港府的說法不符事實，並沒有限制陳同佳入境。

而港澳居民來台須先申請「入出境許可簽證（入台證）」，有效期限為3個月，但陳同佳因被列為通緝犯，資料遭移民署註記，無法透過網路申請入台證。對此，陳宗彥表示，由於政府必須掌握陳同佳的行蹤，才會對陳同佳及其預定陪同人員註記禁止網簽，必須臨櫃申請，並非限制他入境，如果陳同佳真心要來台接受法律制裁，仍有方式可申請入境。

依據陳宗彥的說法，陳同佳受台受審總共要經過6道關卡，包括購買機票、登機、落地、「臨櫃辦理入台證」、確認身分，最後才是在台的機場進行逮捕。不過陳同佳是否來台尚未確定，至於逮捕程序是在香港或台灣執行，刑事警察局已派外勤警官全時待命中，後續發展仍受關注。

▲陳同佳與女友來台旅遊卻痛下殺手，並將對方裝入行李箱棄屍竹圍捷運站附近。（圖／翻攝當事人臉書、ETtoday資料照）

越想越不對勁！

【更多新聞】

影／韓國瑜批一例一休「不符需求」！感慨喊：勞工想多賺錢、老闆想讓員工多加班



韓國瑜訪東石漁港！韓粉興奮一腳「踩上魚貨」...他急吼：踩到人家的魚了啦



砂石車奪2命...司機跪地懺悔「對不起」！少女母淚崩：我失去了媽媽跟女兒