這狀況「韓國瑜氣弱了」 　鄭弘儀驚呼：國民黨要反撲國瑜黨了

▲ 吳敦義、王金平擁抱。（圖／王金平辦公室提供）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨主席吳敦義與前立法院長王金平21日同台，兩人一碰面就開心握手、擁抱，破除不合謠言，王金平強調兩人沒心結，吳敦義還說「你說抱幾次就抱幾次」；而王金平先前與鴻海創辦人郭台銘一起出席活動時，將郭家軍、國民黨立委參選人黃韻涵舉起來。在名嘴黃創夏看來，這狀況意味著國民黨總統參選人韓國瑜「氣弱了」，鄭弘儀更直言「國民黨要反撲國瑜黨了！」

黃創夏22日在政論節目「鄭知道了」表示，韓國瑜氣勢弱了，「現在國民黨開始要反撲國瑜黨」。鄭弘儀聽完後驚訝地復述一次，「國民黨反撲國瑜黨！」黃創夏緊接著說「這個戲才好看」。

黃創夏指出，「有老韓粉碰到我是說，真的給蔡英文得到便宜好嗎？這是他們的心情嘛！結果後面一個人說，有沒有人可以跟韓國瑜講『不要再講話』，一講話就是笑話，害我們都沒有臉去挺他」

鄭弘儀反問，「為什麼要讓全世界轟動會是笑話？」黃創夏表示，部分韓粉覺得是笑話，因為有常識，不是只會看電視，國民黨先前不敢抵抗韓國瑜，韓粉太強大，「可是現在不是了，現在是韓粉如果慢慢掉，掉到50幾的時候，非韓力量在國民黨裡面會起來」，因此，朱立倫、吳敦義、王金平現在在做一件事，「你韓國瑜就自己選吧」，立委要抓住，若立委抓得住、選上去，這些人就有功勞。

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