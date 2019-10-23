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韓國瑜提故宮文物「一次攤開展出」　文化部+2館長打臉：博物館不是陳列室

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▲▼故宮發4點聲明。（圖／翻攝Google Maps）

▲韓國瑜提議故宮山洞裡的文物可以「一次攤開展出」。（圖／翻攝Google Maps）

記者林育綾／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜昨（22）不但提議將觀光局升格為觀光部，還提到故宮山洞裡的70萬件文物可以「一次攤開展出」、「會轟動世界」。不僅故宮發出聲明「執行有難度」，今（23）日國立歷史博物館、國立臺灣美術館2位館長也打臉該想法，立法委員黃國書批評「顯現對博物館的不專業，難道要把台北市封街？」而文化部長鄭麗君也回應「博物館不是陳列室，不但有其專業，還要注重文物典藏和保存。

立法院教育及文化委員會今（23）日審查109年度文化部及所屬機關單位預算案，立委黃國書質詢時提及，韓國瑜昨提到台灣「有很多東西一直在睡覺，沒有被叫醒。」韓更舉例，故宮博物院的展出只有9分之1，9分之8在山洞裡面，「假設台灣的觀光產業腦袋突然打開了，故宮產業一次攤開來，從頭到尾看完要30年，如果我們一口氣全部展覽，會不會轟動全世界？

請繼續往下閱讀...

故宮典藏文物多達70萬件，對於韓國瑜提出的想法，昨日已回應4點表示「有執行難度」；而今在立院，國立歷史博物館、國立臺灣美術館2位館長也再度打臉。史博館館長廖新田提到，史博館有6萬多件典藏，任何展品都要先研究，以及館員專業評估，讓文物在安全、良好的地方展出。而國美館林志明則表示，以國美館來說，約有1.6萬件館藏，一間常設館展間每次能展出約60到100件文物，因此「一次展出」在物理上來說不適宜，也不可能。

▲▼ 文化部長鄭麗君、國立臺灣美術館館長林志明、國立歷史博物館廖新田。回應韓國瑜提出故宮文物一次攤開展出說法。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長鄭麗君、國立臺灣美術館館長林志明、國立歷史博物館廖新田，共同回應韓國瑜提出故宮文物一次攤開展出的說法。（圖／記者林育綾攝）

立委黃國書也批評韓國瑜的想法「顯現對博物館的不專業，難道要把台北市封街？」文化部長鄭麗君也回應，博物館並不等於陳列館（室），博物館有他的專業，典藏同時要注重文物保存的環境、展覽的時間，而文物保存的條件不一，面向公眾時相關的展覽博物館要發揮他的專業。

她認為，博物館是文化的視野，要怎麼透過策展的專業，來促進社會與文物之間的對話及互動，希望能用博物館的專業和社會對話。

韓國瑜提70萬件文物一次展出...會轟動世界？　故宮：執行有難度

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