陳同佳出獄後乘7人轎車…進入「何文田私人社區」！大批媒體在外守候　

▲陳同佳出獄後登上一輛七人車，駛入何文田一處私人社區。（圖／翻攝自香港電台）

記者鄭思楠／綜合報導

在台分屍女友的陳同佳今日（23日）早上9時在壁屋監獄刑滿出獄，隨後在牧師管浩鳴陪同下發言，向潘曉穎家人和香港人致歉，並兩度鞠躬道歉，其後乘管浩鳴座駕離開。據港媒最新報導，早上9點38分，陳同佳的座駕駛入何文田一處私人社區後離開媒體視線範圍，目前有大批媒體在閘外等待。

綜合港媒報導，陳同佳涉嫌在台殺害女友潘曉穎，引發香港政府修訂《逃犯條例》，並引起後續一連串示威風波，至今仍未平息。陳同佳日前致函香港行政長官林鄭月娥，表達赴台服刑意願，但卻一度遭拒絕入境台灣；後又轉為要求港府同意台灣派遣檢請赴港押解陳同佳，但卻遭港府回絕。

陳同佳上午出壁屋監獄，現場早有大批媒體守候。他現身後並未戴口罩、帽子遮掩，坦然面對媒體拍攝，還一度鞠躬致歉。陳同佳表示，自己犯下無可挽回的錯，給受害者家屬帶來巨大的傷痛，內心備受自責、煎熬，願為自己衝動犯下的錯，前往台灣自首、服刑受審，也盼受害者家屬能夠釋懷、潘曉穎安息。

隨後，陳同佳乘管浩鳴座駕離開，二人初時曾在車內有對談，陳同佳在車內神情較緊張。

我該答應女友嗎？

▼陳同佳今日出獄。（圖／翻攝美聯社直播）