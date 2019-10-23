露營區廁所溫馨紙條！「蹲1小時上不出」打營主電話　下場爆笑慘…秒尿歪

▲原PO在露營區廁所笑噴。（圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「露營區廁所裡的提醒，每間都不一樣」，一名女網友日前在某露營區廁所發現牆上有貼紙張，仔細一看忍不住笑歪，上面印有營主的溫馨小提醒，像是上不出來可以打電話給營主，「他會在門外幫你加油」，內容讓原PO直呼「覺得有笑到尿歪和上大號無法使力的風險」，網友也紛紛笑到崩潰「神煩」。

這位女網友在臉書《爆笑公社》貼出照片，設定的情境分別是「如果你上廁所忘了帶衛生紙」、「若您蹲一小時，還上不出來」、「如果不沖排泄物」，接下來看看完整的內容：

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「如果你上廁所忘了帶衛生紙」：如果你上廁所忘了帶衛生紙，可撥打0983-XXX-XXX向營主求救，若營主不在，很抱歉只能為你默哀了。

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▲營主～麻煩快遞衛生紙來第2間 QQ（圖／翻攝自爆笑公社）

「若您蹲一小時，還上不出來」：若您蹲一小時，還上不出來，沒關係可撥打0983-XXX-XXX給營主。他會在門外替你加油！

▲營主，這樣壓力很大欸！（圖／翻攝自爆笑公社）

「如果不沖排泄物」：請注意！這裡的水只提供沖走排泄物，不提供飲用！如果不沖，只能請您打包帶走了。

▲營主，那麻煩來1個打包盒……（圖／翻攝自爆笑公社）

看到內容後，馬上可以理解為何原PO在文中貼出3張笑到歪頭流淚的表情符號，還用hashtag強調「#覺得有笑到尿歪和上大號無法使力的風險。」網友就紛紛留言熱論，「突然有想打電話的衝動」、「營主好貼心」、「一號包廂請營主坐台」、「營主現在電話應該忙線中了」、「營主你再不來，我只能等風乾了」、「慘了以後營主電話難通了。」

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