高鐵延伸宜蘭進入綜合規劃！　交部允宜蘭站將「三鐵共構」

▲宜蘭車站未來可望三鐵共構。（圖／宅女愛出門 Hi I'm 57提供）

記者胡順惠／台北報導

高鐵延伸宜蘭初步規畫出爐，從南港到宜蘭市近50公里路程，列車行駛時間只要13分鐘，比北宜直鐵快14分鐘，總經費初估約955億元。立委陳歐珀在立法院交通委員提出，北宜高鐵直接進入綜合規劃，不用再3年的可行性評估；快鐵、台鐵、高鐵三鐵共構，徹底解決國5塞車的問題，交通部長林佳龍皆允諾。

陳歐珀表示，台北延伸到宜蘭，不管是捷運、高鐵、直鐵都已經討論超過20年，這是宜蘭、花蓮、台東人的大事，大家都知道東部交通不如西部，從民國105年找尋到2個替代方案，建議交通部直接進入綜合規劃，不要再經過3年的可行性評估；另外，也希望快鐵、高鐵、台鐵三鐵共構成大平台，由建設小組推動。

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林佳龍回應，台北延伸宜蘭不用另外做可行性評估，原本已經做到綜合評估，三鐵共站在宜蘭的效益，除了鐵道運輸解決公路塞車，台鐵北宜線或未來宜花東快鐵在此連結，對西部東部串聯一日生活圈，是打通任督二脈的重點，解決花東地方買票很難，走公路的人減少，蘇花改也即將蓋好，未來複合式交通運輸網，讓乘客很快搭高鐵到宜蘭。

陳歐珀說，審查委員已經決定29日要辦理現勘，年底趕快完成，這次一定要讓他成案。林佳龍表示，嘉義、彰化鐵路立體化等地方建設也當自己的事，接受宜蘭市到羅東市這段，未來三鐵共站，是整體國土規劃的方向。

至於高鐵延伸宜蘭的時程，鐵道局長胡湘麟表示，環評通過後，待行政程序通過，應該要9至10年的施工期間。

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