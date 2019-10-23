店家裝飯用秤的！女客開蓋喝豬腸湯「每段不到1cm」傻眼　小氣or嚴謹網吵翻

▲原PO買飯，遇到店家飯用秤。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

這樣到底是嚴謹還是小氣？一名女網友日前去買飯，說她第一次碰到店家裝飯還要秤，豬腸湯的豬腸剪得差不多長，但都不到一公分，而且一碗飯還要經過4個人的分工合作。就有網友表示「可能是講求每個人都一樣吧？但看到心裡還是覺得太誇張」，但也有人認為「確保每個客人飯量一樣，是一件了不起的事。」

這位女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼文，「活到這個年紀，第一次碰到店家，飯用秤的，豬腸湯是剪短短不到一公分」、「從小小地方，看出一個人的大大個性」，接著她也貼出3張笑到哭的表情符號，說豬腸很適合老人，而且小孩不咬也不會噎到。最後原PO還補充，「重點在：一碗飯要經過四道工序（裝飯，放雞肉絲，淋醬，上桌）4個人分工合作。」

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▲豬腸也被剪得短短的，每一段都差不多長。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，就有人回應，「豬腸一斤才10-15元」，原PO則是透露，這碗豬腸湯要45元，「買回家吃打開蓋子，傻眼」、「真小氣的老闆」，並說她認為飯用秤的沒關係，「浪費太多人力搞一碗飯，好像我上海的製衣廠，工序排流水線」、「我光是看就覺得很累，有一次看他們秤好，又撥了幾粒回去，真的很好笑。」

不少網友都留言表示店家這樣太辛苦，「好一板一眼的老闆，那個腸幾乎每塊一樣大小了」、「當老闆的員工跟家人很辛苦欸，做事一板一眼的很累欸」、「我還遇過一碗雞肉飯，光裝那碗飯不知道是在算粒數還是在算甚麼的，裝了又拿回去又裝一點又挖一點起來。」

不過也有人認為，「其實剪大跟小每個人見解不同，可能老闆真心覺得怕客人噎到吧」、「確保每個客人飯量一樣，是一件了不起的事，很好啊」、「用秤的不好嗎？我家也用秤的啊！而且都是多秤給人家」、「這樣才會每份都一樣，避免一些奇奇怪怪的客人唉唉叫。」

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