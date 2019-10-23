陳同佳案決策大轉彎　韓國瑜競辦：蔡政府評估對選情不利

▲蔡政府原先反對陳同佳台投案，突然在22晚間同意，遭批評決策搖擺。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

在台犯下殺人棄屍嫌疑的港人陳同佳有意來台投案，卻遭民進黨政府拒絕。不過，陸委會發言人邱垂正22日突然宣布，已致函要求港府同意我方檢警前往香港，押解港女命案凶嫌陳同佳，態度180度大轉彎。對此，韓國瑜競選辦公室表示，因為連親綠學者都在罵，總統蔡英文評估會影響選情，才作出髮夾彎的決定。

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之23日表示，蔡政府一開始知道陳同佳要來台灣投案，是非常不以為然，還批評很多說有陰謀，行政院長蘇貞昌還說陳同佳可以在香港過好日子，怎麼可能來臺灣，一副就是不想行使中華民國司法管轄權。

葉元之指出，蔡政府22日傍晚做了髮夾彎決定，同意讓陳同佳來台，是因為發現對選情不利，老百姓在乎的是司法正義的伸張，尤其這個命案當初發生在台灣，整個社會關注，沒想到殺人兇手要來台灣投案，政府居然軟弱到這種地步，髮夾彎的作法證明民進黨只會選舉，不會治國，「一切都是選舉掛帥。」

國民黨總統韓國瑜22日晚間則是在臉書表示，「我們皆非完人，知錯能改才能更進步，希望我們執政黨這次能夠幡然醒悟，真正開始維護我們國家的主權。」

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