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社會 社會焦點 保障人權

「長髮死囚」關押天下第一所23年　3原因被挑當「鄭捷獄友」

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圖、文／鏡週刊

因強盜殺人罪遭判死刑定讞的死囚蕭仁俊，偶然間看見癌童紀錄片，起心動念想蓄髮捐贈，但礙於法規，男性受刑人只能留三分頭，行善心願一度受阻。今年6月終於如願獲得矯正署的同意，得以在等待執行槍決期間，在獄中蓄髮捐贈，讓他成為台灣史上第一個長髮死囚。

2014年發生駭人聽聞的捷運隨機殺人案，造成4死20傷的鄭捷住進死囚房，一度找不到人和他同房，北所最後特選蕭仁俊與他同住，原因是1996年蕭仁俊被補入監後，接受牧師黃明鎮輔導，經過信仰的頓悟感化，成為基督徒，在獄中傳福音，被認為是死囚模範生。

鄭捷犯下駭人聽聞的慘案後，隨即遭逮補，他被羈押的前2個月都一人獨處，之後疑因不甘寂寞，向台北看守所申請，想要有室友陪伴，所方評估後，安排一名非重罪的收容人當他室友，和他同住、聊天，不過兩人相處6天後，鄭捷隨即遭起訴並求處死刑，鄭捷因此被改移居到專關重刑犯的忠二舍。

▲▼死囚蓄髮有洋蔥。（圖／鏡週刊報導）

▲捷運殺人犯鄭捷（圖）入獄後，台北看守所安排蕭仁俊當他室友。（圖／鏡週刊提供，下圖）

因原先的室友並非重刑犯，無法和鄭捷一同換舍房，台北看守所再尋覓適合鄭捷的室友人選，最後選上蕭仁俊。北所的用心安排，應是盼蕭仁俊能以過來人身分及室友交情，加上宗教力量，感化鄭捷，讓他真心悔悟。

蕭仁俊1996年間和同夥廖家麟，只因為缺錢花用，竟殘忍殺害隔天準備結婚的年輕律師周德勝。案件纏訟14年期間，每一次開庭周德勝父親都堅持出庭，請求法官判處2人死刑，全案最後雖然終於在2010年判處2人死刑定讞，當時周父曾呼籲法務部儘速執行槍決，但如今又過了9年，周父已高齡90歲，蕭和廖仍在台北看守所中等待執行。

▲▼死囚蓄髮有洋蔥。（圖／鏡週刊報導）

▲著略長頭髮、鋸齒狀瀏海的蕭仁俊（左圖），和23年前被捕時的模樣（右圖）相差很大。

高等法院更十審合議庭當時在宣判時指出，蕭仁俊、廖家麟強盜殺人的犯行明確，犯罪情節殘忍，被害人周德勝的父親每次開庭時必到，至今仍未原諒兩名被告，周父並表示「不判死刑，被告會出來再殺死人」若判處被告無期徒刑，實在有違被害人家屬的意願，也不符國民法律感情，且兩人假釋期間再犯案，顯見監獄教化對2人毫無傷果，若出獄恐有再犯可能，因而判死刑。

周德勝母親2010年間得知判刑定讞後，曾向媒體表示：「總算還我們一個公道，不然我好好一個兒子被壞人收走，我們能向誰討公道！」周德勝父親盼望法務部應盡速執行槍決。

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