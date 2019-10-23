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快訊／蔡英文：只有逮捕沒有自首！香港不辦陳同佳「台灣處理」

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記者陶本和、蔣婕妤／金門報導

陸委會22日下午致函港府，表示將派檢警赴港，帶回港女命案兇嫌陳同佳與相關事證。不過，香港特區政府卻在23日凌晨稱，台灣政府希望派員來港，將出獄後的陳同佳押解到台灣，特區政府認為這等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受。對此，總統蔡英文23日一早在金門受訪時強調，此案只有逮捕沒有自首，既然香港不辦，台灣來處理。

蔡英文在金門表示，這個案子已經說過很多次，加害人或受害人都是香港公民，台灣政府一再強調不會放棄管轄權，「但是既然香港政府不願意行使管轄權，替受害香港人伸張正義，那就由我們中華民國台灣處理。」

蔡英文說，此案所通緝的對象，他是一個受通緝的兇嫌，這個案子沒有所謂的自由行的背包客的問題，「只有逮捕沒有自首的問題」。

蔡英文強調，這幾天很多人說政府過於軟弱，不顧司法正義，「我們現在做的每一件事情都是伸張司法正義、伸張主權，這個是國家主權，要求香港政府提供司法協助，尤其是相關重要事證，我們請香港政府不要迴避這個事實，很多人也都會要求香港政府要負起這個責任。」

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