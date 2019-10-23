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iPhone11多鏡頭夯！　大立光、今國光學徵才創5年同月新高

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▲iPhone 11 Pro夜幕綠外觀動眼看與原廠透明保護殼實測 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 11 Pro夜幕綠外觀 。（圖／記者洪聖壹攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動力發展署「台灣就業通」公布最新統計，108年9月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5萬8525人，較8月減少3.28％，新登記求才人數為9萬4855人，較8月減少9.96％，平均每一位求職者有1.62個工作機會(即求供倍數為1.62倍)。其中，受到多鏡頭熱潮關係，9月「光學儀器及設備製造業」新登記求才人數為1809人，年增幅達99.45％，創下5年同月新高。

勞動部發展署指出，最近受惠於伺服器、網通相關產品持續擴增國內產線，加上手持行動裝置鏡頭需求強勁，「電腦、電子產品及光學製品製造業」徵才數量大增，9月新登記求才人數為3213人，較去年同期成長38.55％，創下近5年同月新高。

請繼續往下閱讀...

其中，勞動部指出，成長最多的是「光學儀器及設備製造業」，由於蘋果iPhone 11 Pro新機正式採用3鏡頭，多鏡頭逐漸成為近年手機規格主流，加上車用鏡頭需求增加，我國光學鏡頭今年1-7月出口金額首度超越日本，也帶動相關就業潮；9月「光學儀器及設備製造業」新登記求才人數為1809人，年增幅達99.45％，同樣創下5年同月新高。

勞動部發展署透露，目前「光學儀器及設備製造業」中有多家光學鏡頭大廠等均在積極徵才，如大立光、今國光學、光燿科技、亞洲光學、佳凌科技等。大立光大舉徵才600人，今國光學也釋出如鍍膜設備工程師、生產製程工程師、機構研發工程師、研發中心主管及業務人員等職缺；而亞洲光學的光學研發工程師薪資上看5萬9000元。

勞動部發展署在今年11月間將在全國各地所辦理的徵才活動，提供了超過8800個職缺，歡迎有求職需求的民眾踴躍前往參加。

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