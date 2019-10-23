大選倒數計時　九大公股銀董總舉手承諾「不輔選」

▲九大公股董總承諾不會幫助總統蔡英文輔選。（圖／記者紀佳妘攝）

記者吳靜君、紀佳妘／台北報導

2020年總統大選倒數，國民黨立委賴士葆以及曾銘宗擔心，公股銀行利用銀行資源來幫忙現任總統蔡英文連任輔選，但是九大公股行庫今（23）日又再度排排站舉手承諾「不會輔選」。

金管會今日赴立法院財政委員會進行「一、接軌 IFRS17 金融監督管理委員 會之因應策略與如何強化金融業之公 司治理。二、金融業系統頻出包，如 何強化金融數位監理與風險控管，以 提升金融紀律」專案報告，財政部與九大公股行庫董總也列席參與。

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賴士葆、曾銘宗等在野立委都擔心九股公股銀行利用公股銀行的資源，幫助總統蔡英文輔選，造成競爭不公平。賴士葆說這並非沒有前例，2004年的時候，當時總統陳水扁也在爭取連任，當時的公股銀行董總都連署支持連任，唯獨只有當時的合庫總經理曾銘宗拒絕連署，遭前財長、前行政院長林全降級，調任到金管會綜合規劃處。

但是台銀董事長呂桔誠表示，目前沒有這個計畫（連署），其他公股銀行董總也舉手承諾不會輔選。金管會主委顧立雄也堅守行政中立，不會替總統蔡英文站台、輔選。

另外曾銘宗問，公股銀行會成立後援或者幫忙募款嗎？九大公股銀行董總也都舉手承諾，不會成立基金會或後援會幫忙募款。