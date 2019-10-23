國營企業爆「肥貓總經理」！年薪400萬卻一竅不通　身分起底是高官外甥

圖、文／周刊王

國民黨立委曾銘宗十月初在立法院「開槍」，點名多位公營事業高層與綠營人士關係匪淺，分明是政治酬庸。其中，身為立法院長蘇嘉全外甥的張仲傑，雖不具專業職能，卻能就任國營事業「唐榮鐵工廠公司」（唐榮）總經理；行政院長蘇貞昌聞言眉頭緊蹙，猛搖頭答不上話來。

立法院長蘇嘉全外甥的張仲傑，曾任唐榮不銹鋼技術員、工會理事、理事長、勞工董事等職，遭立委指出雖不具專業職能，卻能就任國營事業「唐榮鐵工廠公司」（唐榮）總經理，坐領一年四百萬高薪。

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本刊記者調查，現年五十九歲張仲傑，自屏東大仁科技大學肄業，曾任唐榮不銹鋼技術員、工會理事、理事長、勞工董事和福委會主委等職。張仲傑在前董座陳明漢的拔擢下，去年三月升任副總經理職務，同年十月，董事長陳明漢和總經理陳億和相繼請辭，張仲傑代理總經理一職，同年年底，經濟部函告升任總經理，今年二月二十五日唐榮召開董事會，正式通過這項人事案。

▲唐榮鐵工廠創立自1940年，由唐榮、唐傳宗父子創立唐榮鐵工所（後改名為唐榮鐵工廠），是台灣最早的鋼鐵廠。（圖／報系資料庫）

國民黨立委曾銘宗直言，張仲傑的學歷僅屏東大仁科技大學肄業，雖長年在唐榮不鏽鋼公司服務，但只在工會服務，卻能在三年內從勞工董事，一路攀升到董事長辦公室主任、副總，現在更當到唐榮公司總經理，「這不算酬庸，什麼才是酬庸。」

▲立委曾銘宗指出，張仲傑長年在工會服務，卻能從勞工董事一路攀升總經理職務，直指根本是「政治酬庸」。（圖／黃鵬杰攝）

唐榮代理董事長吳豐盛日前於立法院答詢表示，張仲傑在唐榮工作幾十年了，至於有沒有治理能力公司，他保守回覆：「會做謹慎評估，目前張仲傑的工作情形還算穩定。」

而唐榮總經理張仲傑本人則回應，自己在唐榮服務年資長達三十五年，他自認始終潔身自愛，他更自爆「以前的空降部隊更多」，而近期有關他的種種爭議，他喊冤說，是因為選舉才遭人發黑函。

▲張仲傑本人回應自己在唐榮服務年資長達三十五年，自認始終潔身自愛。（圖／翻攝自臉書）