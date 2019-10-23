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南投服務區廣播「來賓OOO請到櫃台」　她才知掉手機…一想細節：頭皮冷麻

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▲▼手機，充電線，充電器，手機配件。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO上廁所忘了拿手機，結果被人送到服務台。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享到國道服務區，聽到廣播叫自己的名字到服務台，後來才知道手機掉了，但她事後一想突然好毛，「那服務台怎麼會知道我名字啊？」她百思不得其解，要離開時看到服務台的景象，讓她直呼「後背瞬間從頭皮冷麻了一下…」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團發文表示，國慶連假結束開車回程，到某服務區準備停車休息吃東西，正在美食區排隊時，突然聽到廣播。

請繼續往下閱讀...

「來賓OOO…到服務台」，原PO聽到後心想，「咦～怎麼有人和我同名同姓，也太巧了吧」，她想著要跟女友說這件事，點完餐回到女友身邊，還沒開口就被問「妳手機是不是掉了？」

「啊～O！所以那廣播真的是叫我哦？」原PO表示，急忙問人服務台在哪，結果看到一名疑似女服務員，因此詢問，「她說在前面請我過去等她一會」；由於服務台沒人，她等對方過來，接著被問名字核對身分證，問手機顏色、電話號碼，最後手機終於失而復得。

▼原PO到服務台領手機，後來回想細節頭皮發麻。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲▼飯店、櫃台、櫃台人員。（圖／取自pixabay）

原PO指出，回到座位時，被女友問怎會掉手機，「我才說是因為剛剛上廁所拿出來玩一下，好笑的是，廁所裡門把上有個溫馨小提示『你的隨身物品都拿了嗎』。還記得當下我還笑了一下，想說誰會忘啊？結果我就先把手機放在身後夾板上，穿好褲子然後帥氣走出去。」

原PO說完被女友賞了個白眼，「這時我雄雄（台語，指突然）想到說：『欸，那服務台怎麼會知道我名字啊？我手機裡臉書、賴和估狗帳號的名字都不是用真名，也沒用信用卡，她到底怎麼知道啊』？」

原PO說，翻看手機沒撥出的號碼，也無任何基本資料，她和女友怎麼討論也想不明白，等到要走時經過服務台，「咦～剛那女生不見了耶，怎麼換人了」，後背瞬間從頭皮冷麻了一下。她也感謝撿到手機的好心人送去服務台，讓她省去很多麻煩。

對此，有網友好奇「妳女朋友怎麼一靠近妳，就知道妳手機掉了啊」；原PO回「因為她聽到廣播，有打電話給我沒接啦。」還有人認為，「妳女朋友告訴接電話的人妳的名字」；原PO回「沒有哦！她打沒有人接。」

▼iPhone有「醫療卡」功能，其他人可不用密碼直接查看相關資訊。（圖／翻攝蘋果官網）

蘋果「醫療卡」。（圖／翻攝蘋果官網）

也有人說，「其實有設定『我的名片』，用Siri問它手機的主人是誰，就會出現自己的名字了。」原PO回，「呃。。我的不是蘋果，是ASUS。」一名網友則說，會不會是手機有設定「醫療卡」？

原PO回應，沒設定醫療卡，去查詢應用程式資料，那天領手機，除了打服務台測試的電話外，沒任何撥出或接聽，其它醫院程式也沒開啟過，「所以還是好神奇，她怎麼會知道我名字？」

一名網友說，「妳沒問後來那個女生，原本就是她在那邊嗎」；原PO回「不敢問，我會怕」；該網友說「說不定那一個去休息而已，別自己嚇自己」；原PO回「哈哈，我只是覺得很神奇，到底從哪知道我的真實名字。」她也回覆網友的問題說，事發地點在南投服務區。

蘋果iPhone手機有內建「醫療卡」功能，可幫助急救人員從鎖定畫面存取重要醫療資訊，而不需要密碼；醫護人員可查看過敏與醫療狀況，乃至於緊急聯絡人這類的資訊。

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