「章魚挨罵瘋狗」怒告慘輸　法官用「張無忌vs小李飛刀」神打臉

▲張男在網路上的暱稱為「TAKO」，也經常使用章魚的圖案替代。（示意圖／達志影像／美聯社，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

張姓男子今年1月間以暱稱「TAKO」加入某LINE群組，他不滿烏姓女成員用「瘋狗」稱呼自己，氣得提告公然侮辱。不過，屏東地院法官認為，張男在網路上皆以「TAKO」、章魚圖案為代稱，照片也未露出全臉，讓人難以將他的網路虛擬身分和現實個人資料結合，最後裁定烏女無罪，判她免罰。

判決書中提到，烏女今年1月15日下午1時許在LINE某個買賣群組中留言，並針對張男開罵，「你在幹嘛，瘋狗。我在警告大家，你心虛什麼？」沒想到卻因為這句話吃上官司；她辯稱，之所以會傳送那句話，是因為揭發群組內詐騙真相時，遭到暱稱「TAKO」的網友攻擊，才會留言回擊，並非故意要侮辱張男，更何況兩人在現實生活中根本不認識。

▲網路虛擬身分與現實生活中的身分也有可能無法連結起來。

屏東地院法官以過去的案件為例，甲、乙兩人為某網路遊戲的玩家，分別取名為「張無忌」和「小李飛刀」，有一天張無忌在遊戲中看小李飛刀不順眼，隨即刊登「白癡、智障、小李飛刀」等字眼，雖然網路遊戲屬於公開環境，不特定或多數人都得以共見共聞，但其他玩家無法單憑虛擬人物的ID得知乙的真實身分，甲的批評字眼自然也不會對乙造成社會上的評價貶損，因此不構成妨害名譽罪。

法官指出，張男在網路上皆以「TAKO」、章魚圖案為代稱，個人照片也有以手機遮掩容貌，並未露出任何足以辨別身分的個人資料，也無法讓網路的虛擬身分和真實世界的身分產生連結，縱使烏女是在多達451名成員的群組內留言，也不會真的對他的人格評價造成負面影響，自然就不構成公然侮辱罪，最後裁定女方無罪免罰。