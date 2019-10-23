　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「章魚挨罵瘋狗」怒告慘輸　法官用「張無忌vs小李飛刀」神打臉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼章魚吸盤驚藏利牙。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲張男在網路上的暱稱為「TAKO」，也經常使用章魚的圖案替代。（示意圖／達志影像／美聯社，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

張姓男子今年1月間以暱稱「TAKO」加入某LINE群組，他不滿烏姓女成員用「瘋狗」稱呼自己，氣得提告公然侮辱。不過，屏東地院法官認為，張男在網路上皆以「TAKO」、章魚圖案為代稱，照片也未露出全臉，讓人難以將他的網路虛擬身分和現實個人資料結合，最後裁定烏女無罪，判她免罰。

判決書中提到，烏女今年1月15日下午1時許在LINE某個買賣群組中留言，並針對張男開罵，「你在幹嘛，瘋狗。我在警告大家，你心虛什麼？」沒想到卻因為這句話吃上官司；她辯稱，之所以會傳送那句話，是因為揭發群組內詐騙真相時，遭到暱稱「TAKO」的網友攻擊，才會留言回擊，並非故意要侮辱張男，更何況兩人在現實生活中根本不認識。

示意圖,臉書,facebook,社群網站,社群媒體,上網,打字,電腦（圖／美聯社）

▲網路虛擬身分與現實生活中的身分也有可能無法連結起來。

屏東地院法官以過去的案件為例，甲、乙兩人為某網路遊戲的玩家，分別取名為「張無忌」和「小李飛刀」，有一天張無忌在遊戲中看小李飛刀不順眼，隨即刊登「白癡、智障、小李飛刀」等字眼，雖然網路遊戲屬於公開環境，不特定或多數人都得以共見共聞，但其他玩家無法單憑虛擬人物的ID得知乙的真實身分，甲的批評字眼自然也不會對乙造成社會上的評價貶損，因此不構成妨害名譽罪。

法官指出，張男在網路上皆以「TAKO」、章魚圖案為代稱，個人照片也有以手機遮掩容貌，並未露出任何足以辨別身分的個人資料，也無法讓網路的虛擬身分和真實世界的身分產生連結，縱使烏女是在多達451名成員的群組內留言，也不會真的對他的人格評價造成負面影響，自然就不構成公然侮辱罪，最後裁定女方無罪免罰。

ET快訊
最速158火球男劉致榮　傳紅襪準備簽約！
快訊／小禎認了「簽字離婚」！正式斷了與李進良12年婚姻
「LINE TAXI 叫車平台」上線！打開App一鍵就付款
快訊／富少「炸隧道」釀2死一審判2年4月！賠5千萬死傷家屬幫
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園大火1死7傷…3樓客廳找到燒毀行動電源　雜物山阻斷逃命路

正宮堅持「只抓短髮小三」　夫帶長髮女開房間…徵信社喊卡反賠20萬

甜心主播「肩帶5秒滑落」微笑轉身　12萬網友電到戀愛：看了2小時

旅客名單驚見同名陳同佳！移民署兩大關卡禁給登機證　抵台就逮捕

雙B、保時捷淡水新市鎮狂飆競速　警攔下狂開8罰單12萬餘元

涉親吻撫摸服勞務女子　彰化連任3屆資深村長20萬交保

馬路聊天擋道遭嗆「看三小」　屁孩機車車廂變出西瓜刀砍人

罵人「這種症頭要吃五天大便才會好」！判罰金5千元定讞

假姪子誘騙加Line再借錢　桃園男急匯7萬「不斷看手機」行員報警

特斯拉自駕撞警車「網起底曾邊睡邊開」　檢：查無危險駕駛

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

余苑綺直腸癌復發「狂咳失神」　李亞萍爆哭：相信會度過難關

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

問資安拒讓金管會顧立雄答詢　許毓仁暴怒...怒嗆蘇貞昌「閉嘴」

《聲林》李艾薇逛夜市挑戰臭豆腐　吳霏上廁所「麥克風忘了關」全都錄！

5歲妹「歌仔戲手勢」飆唱KTV！　遍體鱗傷式唱法...網：誰甩了妳

雙B、保時捷淡水新市鎮狂飆競速　警攔下狂開8罰單12萬餘元

涉親吻撫摸服勞務女子　彰化連任3屆資深村長20萬交保

馬路聊天擋道遭嗆「看三小」　屁孩機車車廂變出西瓜刀砍人

罵人「這種症頭要吃五天大便才會好」！判罰金5千元定讞

假姪子誘騙加Line再借錢　桃園男急匯7萬「不斷看手機」行員報警

特斯拉自駕撞警車「網起底曾邊睡邊開」　檢：查無危險駕駛

爸媽開車到台中訪友！女兒突開車門跳下　狂奔數百公尺「逆向上匝道」

包租公吝換熱水器害2命　還辯房客未反應遭打臉判刑1年

快訊／富少「炸隧道」釀2死一審判2年4月！　賠5千萬死傷家屬幫求情

人夫載女「摩鐵急開房」卻遇客滿…失控掏槍恐嚇！法庭辯：我恐慌症發作

議員要求副發言人歸建　柯文哲反嗆：發言超越三權分立界線

2020財政預算案吸引外資　資誠：台ICT前進大馬好時機

鐵道局工程出包「球員兼裁判！」　林佳龍坦承：內部制度不完整

雙B、保時捷淡水新市鎮狂飆競速　警攔下狂開8罰單12萬餘元

荔枝迷有福了！台灣首度到澳洲種6新品種…冬天也能吃到

涉親吻撫摸服勞務女子　彰化連任3屆資深村長20萬交保

大逃殺死掉還能當上帝！《Watchers》於Steam免費上架

「春天哥」關鍵兩棒追2分　8局下太空人僅1分落後

【陳同佳案】陳一新／從「陳同佳案」看蔡政府的過與不及

華為承認最難替代的是Google服務　鴻蒙還要好幾年才能完全替代

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

快訊／母客廳收東西　4歲兒臥室跑跳墜11樓不治

特斯拉被撞　男酸：爛車容易被撞

白狼染紅全台30宮廟　恐淪中資洗錢據點

即／國防部上校深夜發酒瘋！松山機場捷運站咆哮遭逮

即／永春捷運站外「巨大聲響」　駕駛自撞車頭全毀

死囚蓄髮有洋蔥　矯正署破天荒獲准

快訊／台北驚傳墜樓意外！3歲童撞地無生命跡象

即／富少「炸隧道」釀2死一審判2年4月！

台中電玩大亨「遭撕票留百億」　正宮設局戰小三

快訊／蛋襲韓國瑜案警方3天逮2嫌

夫妻口角夫拿菜刀砍殺！妻滿頭血下樓求救

水源3公尺旁　驚見7桶腐蝕化骨水

懷孕7月正宮求「別破壞家庭」　女店長愛上同事仍產子

目睹妻滑進摩鐵8小時　夫房外苦等

更多熱門

相關新聞

罵人挨告　海倫清桃緋聞男友民事扳回一城

罵人挨告　海倫清桃緋聞男友民事扳回一城

海倫清桃緋聞男友黃景裕日前遭控在臉書以私人帳號登入後，在自己拉麵店的粉專內辱罵另間拉麵店老闆廖姓男子「商標蟑螂」，最後依公然侮辱罪被處6千元罰金，得服勞役確定；但民事有關廖男求償百萬及登報道歉的部分，台北地院審後認為，黃男商標蟑螂的指控也並非毫無根據，最終判廖敗訴，仍可上訴。

臉書PO文罵警「死T」　男慘揹4罪

臉書PO文罵警「死T」　男慘揹4罪

曝辛尤里整形前照　MC姊被控妨害秘密

曝辛尤里整形前照　MC姊被控妨害秘密

她跟男性友人接兒子等婆婆開口辱罵　錄音蒐證提告

她跟男性友人接兒子等婆婆開口辱罵　錄音蒐證提告

電梯裡「嘴噘起來」　吐人口水涉公然侮辱

電梯裡「嘴噘起來」　吐人口水涉公然侮辱

關鍵字：

屏東地院公然侮辱

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

小禎爆同居「CEO天菜新歡」！逼李進良簽字斷12年婚

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

產後爆肥40kg被老公嫌！她怒離婚逆轉人生

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

深夜疊起枕頭山！合法夫妻血淚懺悔：像偷情

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

幕後／蔡英文談判本色！忍2天3劇本反擊「陳同佳案」

路邊驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」影瘋傳

他目睹「妹妹懸掛樹上斷氣」　1年後走不出跟著輕生

功夫廟貓「折手擠屋簷」曬日光浴

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

李國毅「泰山望族貴公子」身分起底！

快訊／母客廳收東西　4歲兒臥室跑跳墜11樓不治

更多

最夯影音

更多
金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾
寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面