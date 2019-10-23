NBA球迷穿黑T進場觀賽！　歐尼爾賽前力挺言論自由：莫雷是對的

▲「俠客」歐尼爾（Shaquille O`Neal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

NBA新賽季開幕戰稍後台灣時間10時30分即將開打。外媒CBS報導，對於休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）的挺港言論，前NBA湖人隊球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）22日在開幕戰前公開支持莫雷，強調言論自由是美國最棒的價值觀之一，「莫雷是對的，當你看到世界上任何地方發生的事情，你都應該有權利說『這是不對的』。」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

對此，歐尼爾在賽前提到，言論自由是美國最棒的價值觀之一，「我們被允許說我們想說的話，我們被允許對不公正的事情發表意見，事情就是這樣。若有些人不能明白這一點，那是他們自己要面對的事情。莫雷是對的，當你看到世界上任何地方發生的事情，你都應該有權利說『這是不對的』。」

時間拉回本月4日，莫雷在推特表態支持香港示威者，寫下「為自由而戰，與香港同在」（Fight for Freedom, Stand with Hong Kong）的言論後，引起大陸網友抵制，隨後又遭央視轉播轉播相關賽事，掀起中國與NBA之間的紛爭。事後，NBA主席席爾瓦（Adam Silver）受訪時表示，聯盟支持言論自由，不會因為推文懲罰莫雷。

NBA新賽季開幕戰由衛冕的暴龍隊迎戰紐奧良鵜鶘，洛杉磯湖人對上洛杉磯快艇。在球賽開始之前，多倫多港人團體「Torontonian Hongkongers Action Group」多名成員發放T恤，臉書上也出現大批球迷身穿印有「The North Stand With Hong Kong」字樣的黑衣打卡照。