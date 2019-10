NBA球迷穿黑T進場觀賽！　歐尼爾賽前力挺言論自由：莫雷是對的

▲「俠客」歐尼爾(Shaquille O`Neal)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

NBA新賽季開幕戰稍後台灣時間10時30分即將開打。外媒CBS報導,對於休士頓火箭隊總管莫雷(Daryl Morey)的挺港言論,前NBA湖人隊球星「俠客」歐尼爾(Shaquille O’Neal)22日在開幕戰前公開支持莫雷,強調言論自由是美國最棒的價值觀之一,「莫雷是對的,當你看到世界上任何地方發生的事情,你都應該有權利說『這是不對的』。」

對此,歐尼爾在賽前提到,言論自由是美國最棒的價值觀之一,「我們被允許說我們想說的話,我們被允許對不公正的事情發表意見,事情就是這樣。若有些人不能明白這一點,那是他們自己要面對的事情。莫雷是對的,當你看到世界上任何地方發生的事情,你都應該有權利說『這是不對的』。」

時間拉回本月4日,莫雷在推特表態支持香港示威者,寫下「為自由而戰,與香港同在」(Fight for Freedom, Stand with Hong Kong)的言論後,引起大陸網友抵制,隨後又遭央視轉播轉播相關賽事,掀起中國與NBA之間的紛爭。事後,NBA主席席爾瓦(Adam Silver)受訪時表示,聯盟支持言論自由,不會因為推文懲罰莫雷。

NBA新賽季開幕戰由衛冕的暴龍隊迎戰紐奧良鵜鶘,洛杉磯湖人對上洛杉磯快艇。在球賽開始之前,多倫多港人團體「Torontonian Hongkongers Action Group」多名成員發放T恤,臉書上也出現大批球迷身穿印有「The North Stand With Hong Kong」字樣的黑衣打卡照。

Torontonian HongKongers Action Group is handing out thousands of pro-democracy t-shirts outside the Premium Entrance #Toronto #RTZ pic.twitter.com/IMGo72CiaH