蔡英文政府遭批陳同佳案髮夾彎　馬英九：選舉操作！那件事不是？

▲前總統馬英九。（《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅婉庭／台北報導

對於總統蔡英文與政府決策單位在處理陳同佳案上遭批髮夾彎，並被認為是為了選舉操作的問題，前總統馬英九23日表示，「當然啊！哪件事情不是？」他更反問媒體說「你舉一件看看」。至於綠營人士指馬英九對反送中與反送台也採雙重標準，馬英九說，「像這樣無聊的批評我不會回應」。

蔡英文政府拒絕在台犯下雙屍命案的港嫌陳同佳來台自首引發爭議，22日卻態度轉變表示將派檢警至香港押解陳嫌，同時反遭港方表示不接受台灣跨境執法，對此，馬英九23日也表示，讓陳同佳來台投案是正確的決定，符合我國刑法規定，也符合人道原則。

馬英九說，香港22日晚間發布我國警方不可到香港押解人犯，我們也不會容許其他國家的警察到台灣來押解，雙方應在「不在對方境內行使公權力」的前提之下相互合作，港府幫助陳同佳在上午九點釋放以後，到台灣來，台灣要解除對他的入境管制，在這種方法之下，才有可能完成他投案的行動。

陳同佳23日上午9點出獄，對於陳同佳表示願意來台自首，內政部次長陳宗彥表示，如果陳嫌真心要來台接受法律制裁，仍有方式可以申請入境。另外，由於政府必須掌握陳同佳的行蹤，因此對陳同佳與其預定陪同人員註記禁止網簽，必須臨櫃申請，並非限制其入境。

陸委會22日透過台港既有正式管道致函與致電，希望港方協助我方檢警人員赴港將犯嫌與事證帶回。香港政府凌晨發出聲明，指台灣「無權」派員到港押解陳同佳，稱台灣跨境執法，不尊重香港的司法管轄權。

聲明指出，台灣執法當局在香港沒有執法權，陳同佳是台灣通緝犯，這次是「自願」來台自首，陳同佳出獄後是自由人，港府無權對他施加任何強制措施，陳同佳可以自己選擇人員陪同赴台，台方可在他抵台後拘捕，完全在司法協助以外處理，港方提供協助，是基於陳同佳的要求，也必須在台方尊重港方的法律及制度下進行。

港府表示，陳既然自首，台方應先接收他，然後主動對他訊問、搜證、起訴。在港方的證物方面，除了陳自願帶往台灣的證物外，其他證物，港方會在法律容許下盡量配合台方請求，並根據程序處理。

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