海中游泳遺失訂製婚戒　「黑色小魚幫忙」24小時內讓他神奇找回

記者李振慧/綜合報導

英國康瓦耳郡一名男子近日在海邊游泳後,突然發現手上婚戒掉在海中,原以為戒指可能永遠都無法再找回來,沒想到24小時內就接到一對夫妻通知找到戒指,而且對方還是靠著小魚的幫忙,才神奇撿回戒指。

44歲男萊文(Dan Levine)19日早上到彭贊斯市(Penzance)的海邊游泳後,發現自己不小心弄丟婚戒,該婚戒是他為了妻子歐娜(Oona)所特別打造的訂製款,以往游泳前都會記得取下來,這次粗心忘了,戒指就在游泳期間從手指滑落,讓他與妻子都十分沮喪,上網發文若有好心人發現能幫忙歸還。

萊文原本不抱太大的希望,沒想到不到一天他就接到找到戒指的電話。男子斯皮雷斯(Gary Spiers)與妻子艾瑪(Emma)剛好那天也到了同一海邊,散步時他們突然聽到水花濺起的聲音,仔細一看,一條黑色小魚在淺岸區的一個小水坑中游泳,而牠的身旁竟然有一枚戒指。

斯皮雷斯坦承,「如果不是因為那條魚的話,我根本就不會注意到戒指」,更巧的是,他與萊文雖然並不相識,但因為與對方有共同的朋友,才會在臉書上看到尋找戒指的消息,很快便順利聯繫到對方。萊文表示,「我真的很開心,沒想到還能再找回來,能在這種情況找到真的很驚奇」,他除了感謝所有幫忙的朋友,也不忘感謝小魚。

