華為承認最難替代的是Google服務　鴻蒙還要好幾年才能完全替代

▲華為手機能無法提供Google的操作系統和相關應用程式。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

根據英國 《金融時報》 報導，中國大陸華為的高層承認，在受到美國禁售令的制裁之後，公司最難以替代的就是手機上的 Google 相關服務，而自家開發的「鴻蒙」系統仍須數年才可能取代 Google 提供的服務。

華為美國的高層指出，以往從美國購買的很多設備，雖然受到美國禁售令制裁，但這些設備大多數能夠找到替代品，然而，就是找不到 Google 提供應用程式的替代品。

華為美國公共事務資深副總裁喬伊（Joy Tan）說：「我們可繼續使用Android作業系統，因為屬於開放資源，但我們無法取得協助應用程式在Android上運行的服務」。

只是，儘管受到了美國的禁售令制裁，但華為仍在發表 2019 年第 3 季財報時聲稱，銷售額再較 2018 年同期大幅成長了 27%。

而為了應對這樣的限制，華為也正在開發鴻蒙替代作業系統，但該系統還尚未成熟，例如Google Play 應用軟體商店、Google 地圖等行動服務，都無法在華為新機使用。而在被問及鴻蒙是否需要數年時間才能取代 Google 能夠做的所有事情時，華為回答是肯定的，而且華為得找到替代解決方案。

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